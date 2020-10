Leiter Marketing (w/m/d) bei Nils Holger Moormann GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Die Nils Holger Moormann Möbel GmbH entwickelt Designmöbel mit reduzierter Formensprache und präzisen Detaillösungen für einen internationalen Kundenkreis, die in unmittelbarer Nähe zu unserem Firmensitz im Chiemgau gefertigt werden. Unsere Möbel zeichnen sich durch eine minimalistische Formensprache, eine verdichtete Zweckdienlichkeit sowie eine besondere Idee und Humor aus. Die Leitgedanken Einfachheit, Intelligenz und Innovation ziehen sich durch unsere gesamte Firmenphilosophie.

Für unseren Standort in Aschau im Chiemgau suchen wir eine(n)





Leiter(in) Marketing (w/m/d)





Aufgaben

Du leitest ein kleines, innovatives und schlagkräftiges Marketingteam, bestehend aus Grafikern, Fotografen sowie Kommunikations- und Onlinemarketing-Spezialisten

Du entwickelst und verantwortest unsere Marketingstrategie, die sich an unseren Werten und Leitlinien orientiert

Du arbeitest eng mit unseren Produktdesignern zusammen, um unsere Projekte zielgerichtet umzusetzen

Du packst bei allen unseren Aktivitäten (z.B. Onlinepräsenz, Events, Kommunikation) direkt mit an

Du kannst dich mit der Marke Moormann und ihrer Art, Möbel zu machen, identifizieren und möchtest reflektiert & mit Leidenschaft deinen Teil zur weiteren Entwicklung der Marke beitragen





Profil

Designaffine, dynamische und anpackende Persönlichkeit mit der Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren und Projekte umzusetzen

Fundierte Kenntnisse des digitalen Handwerkszeugs (Social Media, Grafik, Foto-/ Videobearbeitung)

Talent zum Texten von Markenkommunikation und Produktinformationen

Hohe Leistungsbereitschaft sowie ausgeprägte Organisationsfähigkeit

Abgeschlossenes einschlägiges Hochschulstudium oder vergleichbare Erfahrung im Bereich Marketing mit Projekt- und Teamverantwortung

Wir bieten Dir die Möglichkeit, in einem spannenden Unternehmen mit einem besonderen Maß an Freiraum für Kreativität und Querdenken maßgeblich die Marketingstrategie mitzugestalten. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Arbeitsproben und unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung, bevorzugt per E-Mail an bewerbung@moormann.de