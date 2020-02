International Business Development Manager (m/w/d) bei NOVAFON – Elektromedizinische Geräte GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

NOVAFON ist ein dynamisches Unternehmen aus Weinstadt, neben Stuttgart. Ein sympathisches Team von ca. 25 Leuten mit viel Freude an der Arbeit erwartet dich, um gemeinsam zielgerichtet neue Ideen umzusetzen. Mit enormen Wachstumserfolgen in den therapeutischen Märkten ist es unsere Aufgabe, einer der innovativsten und patientenorientiertesten Anbieter in der Therapiebranche zu werden. Bisher gehören neben Privatpersonen vor allem Therapeuten, Kliniken und Rehaeinrichtungen sowie Sanitätshäuser und Kosmetik-Facheinrichtungen zu unseren Kundengruppen.

Wenn du richtig motiviert bist, Aufgaben an zu gehen und es dir liegt, diese gezielt zu koordinieren, kannst du gemeinsam mit uns und der Marke NOVAFON deine eigenen Erfolge feiern und dir ab und zu ruhig mal selbst auf die Schulter klopfen – denn der Erfolg der Firma ist auch dein eigener!





Was die Aufgabe beinhaltet

Betreuung der internationalen Fachhändler

Selbständiger Ausbau des Kontaktnetzwerkes zu Kunden, Meinungsbildnern und Wiederverkäufern auf internationaler Ebene

Mitarbeit beim Aufbau eines Direktvertriebs nach Frankreich

Betreuung der französischen Kunden, auch telefonisch

Selbständige Organisation von Kursen, Produkttrainings und Kundenevents in Frankreich

Unterstützung bei der Erstellung von französischem Marketingmaterial





Was du dazu brauchst

Fließende Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb oder einer vergleichbaren Position mit Kundenkontakt

Erfahrungen aus den Bereichen Medizintechnik, Gesundheit oder therapeutische Produkte von Vorteil

Sicheres und freundliches Auftreten, Freude am Präsentieren sowie im Umgang mit Kunden

Reisebereitschaft

Herausragende kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift

Was wir bieten

Leistungsgerechte Vergütung

30 Tage Urlaub

Regelmäßige Mitarbeiterevents

Duz-Kultur & flache Hierarchien

Breakfast-Monday, Smoothie-Tuesday, Italian Friday

Interesse geweckt?

Schick deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung an die unten angegebene E-Mail.

Referenz im Betreff angeben: VMF-20