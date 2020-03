(Senior) Online Marketing Manager (m/w/d) bei November - Vorsorge & Bestattungen

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Hast Du Ahnung von Performance Marketing? Unsere Sales-Kollegen brauchen viele gute Leads. Wenn Du also Facebook Ads, Native Ads und vielleicht auch Google Ads kennst, brauchen wir Dich. Zum Aufsetzen, Analysieren und Optimieren der Kampagnen in unseren Ad Accounts. Wenn Du Dir jetzt noch das Arbeiten in einer sinnvollen Branche wünschst, dann komm doch zu uns!





Über uns

November ist eine Premium-Marke für das Ende des Lebens. Wir entwickeln und vertreiben mit einem Team aus über 40 Personen innovative Vorsorgeprodukte, die Familien bereits zu Lebzeiten von den organisatorischen und finanziellen Lasten einer Bestattung befreien. Im Todesfall organisieren wir mit einem erfahrenen Team aus Bestattern, Dekorateuren, Floristen und Rednern Bestattungen in ganz Deutschland. Unser Online-Portal nutzen mittlerweile circa 500.000 Menschen pro Monat und wir zählen tausende sehr zufriedene Kunden.





Deine Mission

Du steuerst eigenverantwortlich alle Performance-Marketing-Kanäle

Du generierst Leads für unser Vertriebs-Team mit Blick auf die wichtigen KPIs

Du hast alle Online-Marketing-Aktivitäten im Blick bringst Dich aktiv mit ein

Du erstellst Landingpages und verbesserst diese durch A/B-Tests

Du arbeitest eng mit dem Content-Marketing und den Entwicklern zusammen





Deine Kompetenzen

Du hast etwas im Bereich Wirtschaft und/oder Informatik studiert und mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Online Marketing

Du hast ziemlich viel Ahnung von Facebook Ads, Google Analytics und dem Tag Manager

Du hast zudem Erfahrungen mit Webtechnologien und Tracking sammeln können

Du verstehst etwas von HTML, CSS und JS/jQuery, ohne zwangsläufig selber programmieren zu können

Du kannst logisch und analytisch denken und machst das auch

Deine Deutschkenntnisse sind exzellent und Du fühlst Dich auch im Englischen wohl





Du hast bis hier gelesen und bist immer noch begeistert? Super, dann kommt hier unser Angebot für Dich

Flexible Arbeitszeit- & Home-Office-Regelung

Ein modernes, helles Office an einem gut angebundenen Standort

Ein Budget für individuelle Schulungen- und Weiterbildungsmaßnahmen

Tolle Benefits (Kooperation mit Urban Sports Club, bezuschusste BAV, wöchentlicher Teamlunch, Getränke, Obstkorb) u.v.m.

Alles was Du im ersten Schritt machen musst, ist eine E-Mail zu senden. Wir freuen uns über Deinen Lebenslauf und Deine Zeugnisse.

Du hast Fragen? Melde Dich gerne bei Alex aus unserem HR-Team.