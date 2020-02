Product Owner/ Technischer Produktmanager (m/w/d) - Audio-on-Demand bei NOZ Digital GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Die NOZ Digital verantwortet die digitale Strategie und die digitalen Produkte der NOZ MEDIEN und mh:n MEDIEN, die zu den größten Medienhäusern Deutschlands zählen. Zu den verbundenen Verlagsgruppen zählen die Neue Osnabrücker Zeitung, sh:z das medienhaus und medienhaus:nord.

Du begeisterst Dich für digitale Audioprodukte? Dann gestalte mit uns das vielfältigste, individualisierbare Audio-Nachrichtenprodukt mit regionalem Fokus in der deutschen Medienlandschaft. Unser Anspruch ist, unseren Kunden alle Inhalte der 45 Tageszeitungen und Onlineportale personalisiert per Audio zur Verfügung zu stellen. Das Audio Team kümmert sich darüber hinaus um die Entwicklung neuer Formate wie Podcasts oder Newsbriefings. Technologie in Form von synthetischer Sprache oder Künstlicher Intelligenz spielen bei der Umsetzung eine zentrale Rolle. Und die Erschließung neuer Ausspielwege über Smartphones oder Smartspeaker sollen den optimalen Kundennutzen garantieren. Mittelfristig werden aus dem Projekt heraus neue Geschäftsmodelle zur Monetarisierung von Audioinhalten entwickelt, die abseits der heutigen Revenues-Streams liegen. Mittelfristig werden wir mit der geplanten Software-Architektur als Technologieanbieter für andere Medienhäuser in den Markt gehen.

Wir suchen Dich am Standort Hamburg-Ottensen alsProduct Owner Audio-on-Demand/ Technischer Produktmanager (m/w/d)







Deine Aufgaben

Du steuerst den Aufbau der technischen Infrastruktur für die Produktion, Verbreitung und Vermarktung von Audio-Inhalten über unsere eigenen Kanäle und Drittplattformen.

Gemeinsam mit unseren Programmierern legst Du die technologische Grundlage für eine skalierbare Audio-Infrastruktur. Data-Scientists stehen an Deiner Seite, um Datenstrategien zur bestmöglichen personalisierten Nachrichten-ausspielung auf unseren Plattformen zu entwickeln.

Dabei kümmerst Du Dich um das Set Up von Player-Technologie, Werbesystem, Analytics und KI-Komponenten, die als kompatible Lösung an bestehende CMS (Schwerpunkt: Publishing) angedockt werden können.

Du hast ständig neue Ideen und Anforderungen für Features, behältst den Überblick und verantwortest für die Führung des Product Backlogs. Du priorisiert Einträge, stellst Sichtbarkeit und Transparenz der offenen Tasks sicher und stehst dabei in engem Austausch mit internen und externen Stakeholdern.







Dein Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, BWL, Kommunikation und/ oder eine kaufmännische Ausbildung ergänzt durch einschlägige Berufserfahrung in der Audio-Branche

Fundierte Erfahrungen im technischen Projektmanagement

Sehr gute Marktkenntnisse im Bereich CMS, Player- und/ oder Werbe-Technologie

Technisches Verständnis von Text-to-Speech, Smart-Speakern, Streaming-Technologie, etc.

Hohe Affinität zu Audio-Formaten, Streaming-Plattformen und weiteren Online-Medien

Kommunikative und kooperative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten (z.B. in bereichsübergreifenden Teams und gegenüber Dienstleistern)

Wünschenswert, aber nicht zwingend notwendig: Erfahrung mit journalistisch arbeitenden Teams und Prozessen der redaktionellen Abläufe







Das bieten wir Dir

Du kannst die Entwicklung des Bereichs Audio-on-Demand bei uns grundlegend gestalten, eigene Ideen einbringen und Dich weiterentwickeln

Abwechslungsreicher, herausfordernder Job mit spannenden Projekten

Start-Up Mentalität in einem dynamischen und offenen Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

Faire und leistungsgerechte Vergütung







Du möchtest Teil unseres Teams werden?

Dann freuen wir uns auf Deine Online-Bewerbung!

Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Dir gerne Dorothea Donges, bei Fragen zur Stelle kannst Du Dich an Patrick Körting (patrick.koerting@noz-digital.de) wenden.