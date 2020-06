Controller (w/m/d) - SaaS Business bei Ogulo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Über uns

Wir sind ein innovatives Softwareunternehmen und bieten unseren Kunden aus der Immobilienbranche unsere Software as a Service-Lösung (SaaS) zur Erstellung virtueller Rundgänge an. Vor sieben Jahren sind wir als kleines Start-Up gestartet und mit mittlerweile über 45 Mitarbeitern sowie 5.000 glücklichen Kunden in der D-A-CH-Region zum Marktführer gereift.

An diesen Erfolgen möchten wir anknüpfen und weitere herausfordernde Ziele erreichen. Hierbei sind wir auf der Suche nach motivierten und hungrigen Mitarbeitern, die gerne mit uns gemeinsam wachsen möchten!







Deine Aufgaben

Als Controller (w/m/d) kümmerst Du Dich um die kaufmännischen Abläufe im Controlling. Passend dazu erstellst Du die Budget- und Liquiditätsplanung in Abstimmung mit den Führungskräften und der Geschäftsführung und leitest die notwendigen Maßnahmen und Anpassungen für das operative Tagesgeschäft ab.

Du bereitest mit der Geschäftsführung die Reportings für die Investoren Meetings vor. Hierfür hast Du Deine Zahlen fest im Griff und kennst jedes Detail der Reportings.

In der Buchhaltung macht Dir keiner etwas vor, Du übernimmst unter anderem Aufgaben, wie z.B. die Prüfung, Kontierung und Verbuchung von laufenden Geschäftsvorfällen oder die Kommunikation mit der Steuerberatung.

Mit Deiner strategischen Ausrichtung analysierst Du bestehende Controlling Prozesse, mit dem Ziel diese kontinuierlich zu verbessern.





Dein Profil

Du verfügst über Berufserfahrung im Accounting, im Corporate Controlling oder in einem ähnlichen Bereich. Darüber hinaus bist du erfahren in der Erstellung von Reportings und Liquiditäts-, wie auch Budgetplanungen.

Des Weiteren beherrschst Du Saas Metriken, wie MRR, ARR, LTV, CAC und auch im Churn Management konntest Du bereits Erfahrungen sammeln.

Deine hohe Zuverlässigkeit und akkurate Arbeitsweise zeichnen Dich aus. In der Welt der Daten fühlst Du Dich wohl und hegst eine Leidenschaft für Business Intelligence.

Du verfügst über sehr gute Excel-Kenntnisse und hast bereits Kompetenzen im Umgang mit Salesforce oder alternativen CRM- bzw. ERP-Systemen aufbauen können.





Was wir bieten

Der Mensch und seine Gesundheit liegen uns am Herzen! Aus diesem Grund bieten wir unserem Team ein vielfältiges Angebot an entsprechenden Benefits an: