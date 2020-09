Servicetechniker / Schädlingsbekämpfer (m/w/d) mit Dienstwagen bei P.S.D. Schädlingsbekämpfung GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Wir sind ein seit vielen Jahren etabliertes und inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Ludwigsburg. Zu unseren Kunden zählen neben privaten Haushalten eine Vielzahl an namhaften Unternehmen sowie Kommunen in der Region. Aktuell bauen wir unsere Geschäftstätigkeit weiter aus und erschließen neue Regionen und Märkte. Darüber hinaus vertreiben wir Schädlingsbekämpfungsprodukte online. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungsangeboten nimmt stetig zu.

Werden SIE jetzt ein Teil unseres starken und erfolgreichen TEAMS als: Servicetechniker / Schädlingsbekämpfer mit Wohnsitz im Großraum Ludwigsburg

Sie verfügen über eine qualifizierte Ausbildung zum Schädlingsbekämpfer (mit Teil- oder Vollsachkunde) oder können sich vorstellen eine geförderte Weiterbildung mittels unserer Unterstützung in diesem Bereich zu absolvieren?

In beiden Fällen sind Sie bei uns herzlich willkommen!





Aufgaben

Sie betreuen unsere anspruchsvollen Kunden im Rahmen von Regelterminen

Sie erledigen spezielle Kundenanfragen mit terminlicher Abstimmung bei Privat- und Geschäftskunden

Sie erstellen individuelle Kundenlösungen und tragen dadurch zu deren Zufriedenheit enorm bei





Qualifikation

Handwerkliches Geschick und die Fähigkeit kundenorientiert zu denken und zu handeln

Eine abgeschlossen Berufsausbildung wahlweise aus den Bereichen Dienstleistung, Handwerk oder einem kaufmännischen Beruf

Sie verstehen sich als Dienstleister und arbeiten lösungsorientiert und selbständig

Letztlich sind Sie teamfähig, zuverlässig, pünktlich und haben ein ordentliches Erscheinungsbild

Sie haben kürzlich die Prüfungen zum Schädlingsbekämpfer (wahlweise mit Teil- oder Vollsachkunde) erfolgreich abgelegt und/oder verfügen über langjährige Berufserfahrung in diesem Bereich mit entsprechenden Zeugnissen

Alternativ streben Sie eine geförderte Weiterbildung zum Schädlingsbekämpfer mittels unserer Unterstützung an

Sie verfügen über einen Führerschein der Klasse B (alt III)





Benefits

Wir bieten Ihnen ein tolles TEAM

Sie erhalten vom ersten Tag an eine qualifizierte Einarbeitung

Gerne stellen wir Ihnen ergänzend zu Ihrer hervorragenden Vergütung welche Ihrer Qualifikationen entsprechend angepasst ist, einen Dienstwagen auch mit Privatnutzung zur Verfügung, damit Sie Ihre Arbeit täglich bequem von zu Hause aufnehmen können

Sie arbeiten mit ausschließlich modernster Technik wie iPad, iPhone und Navigation

Eine geregelte 40-Stunden-Woche mit flexiblen Arbeitszeiten und planbarer Freizeit runden unser Angebot ab.





Sie möchten gerne mit uns ins Gespräch kommen?

Dann zögern Sie nicht und bewerben sich noch heute. Wir freuen uns bereits jetzt schon, Sie zeitnah kennenlernen zu dürfen. Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

P.S.D. Schädlingsbekämpfung GmbH & Co. KG

Herrn Michael Czech