Senior Sales Manager (m/w/d) bei Packwise GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über Packwise

Packwise ist ein 2017 gegründetes B2B-Startup mit Sitz in Dresden. Packwise’ IIoT-Lösung Packwise Smart Cap ist ein Plug&Play-Gerät, das einen digitalen Zwilling von Flüssigkeitscontainern (Intermediate Bulk Containern, IBC) erstellt. Einblicke in den Verbrauchszustand des Kunden eröffnen Unternehmen der Prozessindustrie völlig neue Möglichkeiten in der Produktionsplanung und bei der Gestaltung von Geschäftsmodellen. Darüber hinaus fördert Packwise einen nachhaltigen Einsatz von Ressourcen und ermöglicht Unternehmen eine deutliche Reduktion ihrer Containerflotte.

Packwise’ Kunden sind Unternehmen der Chemie-, Lebensmittel- sowie Logistikbranche.

Im Zuge unseres Wachstums und der Markteinführung der Packwise Smart Cap in Serie suchen wir ab April 2020 einen Senior Sales Manager mit Außendiensttätigkeit







Ihre Aufgaben

Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie

Operativer Aufbau und Leitung eines Vertriebsteams im Innen- und Außendienst

Akquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden im europäischen Markt

Identifikation und Analyse von Kundenbedürfnissen

Produktentwicklung und -optimierung gemeinsam mit dem Team der Produktentwicklung







Ihr Profil

abgeschlossenes Studium im kaufmännischen Bereich

mehrjährige Erfahrungen im Bereich Prozessindustrie oder Digitalisierung

überzeugende, kommunikationsstarke und verbindliche Persönlichkeit mit selbstbewussten Auftreten und Verhandlungsgeschick

Führungskompetenz

sehr gute Deutschkenntnisse; sehr gute Englischkenntnisse







Wir bieten Ihnen