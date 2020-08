(Senior) Sales Operations Manager (m/w/div) bei PAIR Finance GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Bereit den Markt zu verändern?

Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte, werde Teil der “PAIR Finance-Familie”!

Du hast ein ausgeprägtes Organisationstalent, bringst Erfahrung im Vertrieb mit und möchtest bei einem der innovativsten Fintech Start-Ups Europas mitwirken? Dann unterstütze uns bei der weiteren erfolgreichen Positionierung von PAIR Finance am Markt: Werde Teil unseres starken, internationalen Teams, das mit Innovationskraft und Leidenschaft die traditionelle Inkassobranche nachhaltig verändert!





Deine Aufgaben:

Du unterstützt den CEO und perspektivisch den CSO bei allen Sales-Aktivitäten und wirkst so an der weiteren erfolgreichen Positionierung von PAIR Finance am Markt mit:

Du führst kontinuierliche Markt-, Wettbewerb-, und Trendbeobachtungen durch und misst unsere Entwicklung auf Basis operativer KPIs.

Du wirkst an der Erstellung von Angeboten, Pitches, Vertriebsmaterialien und von Sales-, Status-, & Forecast-Reportings mit.

Du bereitest Neukundentermine vor, nimmst an Ihnen aktiv teil und pflegst als kompetenter Ansprechpartnern einen engen Kundenkontakt .

. Du betreust potentielle Neukunden vom ersten Kontakt über die Erstellung des Angebots, während Vertragsverhandlung und -abschluss, im Onboarding-Prozess bis hin zur Übergabe an unser Partnership Management-Team gemeinsam mit dem C-Level.

Du bringst Erfahrung und Wissen aus den unterschiedlichen Sales-Vorgängen in Verbindung zueinander und nutzt diese Erkenntnisse für die Optimierung und Planung zukünftiger Sales-Aktivitäten - so stellst Du sicher, dass das operative Tagesgeschäft reibungslos abläuft und unsere potentiellen Kunden stets einen optimalen Prozess erleben.

Du verantwortest das CRM und sorgst damit für eine optimale Arbeitsgrundlage.

Du wirst in vielseitige und spannende Projekte rund um Sales, Account Management und Operations eingebunden und unterstützt das C-Level auf Veranstaltungen und Messen.

Was wir von Dir erwarten:

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes, betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung in einem dynamischen und schnell wachsenden Umfeld, z.B. als Sales Operations Manager, Inside Sales Manager, Account Manager oder in den Bereichen Business Development / Sales / Consulting.

Du zeichnest Dich durch unternehmerisches, proaktives Denken und Handeln sowie ein großes Interesse an digitalen Geschäftsmodellen aus.

Als wahrer Teamplayer überzeugst Du durch ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, sicheres Auftreten, ausgezeichnete Sozialkompetenz sowie eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit.

Du hast eine hohe Kundenorientierung, verstehst Kundenbedingungen und -bedürfnisse, hast ein ausgeprägtes Organisationstalent und bist in der Lage parallel eine große Vielzahl an Vorgängen, Anforderungen und Deadlines im Überblick zu behalten und zu strukturieren.

Du übernimmst gerne Verantwortung und überzeugst mit Deiner zielführenden, strukturierten Arbeitsweise sowie sehr guten analytischen Fähigkeiten.

Neben ausgezeichnete Deutschkenntnisse hast Du sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Kenntnisse einer weiteren europäischen Fremdsprache sind von Vorteil.

Ein gutes Verständnis für Zahlen und sehr gute Kenntnisse in Excel runden Dein Profil ab.

Was wir Dir bieten:

Herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben für Deine steile Lernkurve.

Individuelle Entwicklungsangebote sowie eine transparente, wertschätzende Feedbackkultur für Deine persönliche Weiterentwicklung.

Ein internationales Team mit professionellen Kollegen und starken Experten für ein inspirierendes Netzwerk.

Team Events für ein erfolgreiches Team.

Gutes Gehalt für Deine starken Leistungen.

Flexible Arbeitszeitgestaltung und 28 Urlaubstage für Deine ausgewogene Work-Life-Balance.

Betriebliche Altersvorsorge und weitere Vergünstigungen für Dein volles Wohlfühlpaket.

Modernes Office mit frischen Früchten, Müsli und Getränken für ein angenehmes Arbeitsumfeld.

Über PAIR Finance:

Digital, effizient und kundenorientiert - unter diesen Leitlinien hat PAIR Finance einen revolutionären Ansatz für das Forderungsmanagement entwickelt, um den Inkassomarkt nachhaltig zu verändern. Wir sind Technologieführer und arbeiten als Innovationstreiber an einer der innovativsten Technologien am Markt. Unsere Technologie entwickeln wir unter Einbeziehung neuester Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung - ein Zusammenspiel aus Technologie und Psychologie. Als Teil des größten Fintech-Hub Europas und gestärkt durch die Partnerschaften mit Investoren wie Zalando Payments und finleap bietet PAIR Finance eine ausgezeichnete Möglichkeit, tief in die Fintech-Industrie einzutauchen und diese aktiv mitzugestalten.Mehr Informationen zu PAIR Finance findest Du unter www.pairfinance.com/ und www.pairfinance.com/karriere/ sowie unter https://www.kununu.com/de/pair-finance1

Mit wem Du zusammenarbeiten wirst:

Stephan Stricker– CEO

Christian Zingel - CSO

Pair Finance GmbH

Hardenbergstraße 32

10623 Berlin