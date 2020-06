Teamleiter (m/w/d) - Logistik bei pb ReCommerce GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin August 2020

Unser Unternehmen

Wir sind pb ReCommerce, ein inhabergeführtes, wachsendes und profitables Unternehmen mit einem energievollen Start-Up Spirit. Gemeinsam setzen wir neue Impulse in der ReCommerce- und Retourenbranche. Unsere Vision? Wir sind da, wo gebrauchte Dinge sind. Unser Schwerpunkt ist das Grading, die Qualitätsprüfung von gebrauchten Artikeln. Unsere Produktkategorien sind so vielfältig wie wir - angefangen von Games, Büchern, Elektronik bis hin zu Musikinstrumenten.

Neue Ideen brauchen ein starkes, eigenmotiviertes und inspirierendes Team. Werde Teil von pb ReCommerce und unterstütze uns ab sofort in Teilzeit oder Vollzeit als Teamleiter mit Hang zur Logistik (m/w/d) in unserem Logistiklager in Falkensee.







Was du erwarten kannst



Unsere Lebensader – unser Warenfluss – wird von Dir und Deinem Team gemanaged

Ihr sorgt dafür, dass Produkte vorsortiert, priorisiert, eingelagert und planvoll an die Qualitätsprüfung weitergeleitet werden

Deine Leute zählen auf Dich: ca. 8 pb-ler führst Du fachlich sowie disziplinarisch und bildest dabei die Schnittstelle zwischen Operations und Standortleitung

Tobe Dich organisatorisch aus: Strukturiere den Wareneingang neu, schweiße das Team zusammen, überdenke bestehende Prozesse, coache Deine Leute und mach uns logistisch fit für die Zukunft

Bei uns bist Du Anpacker (m/w/d) und Büroheld zugleich - denn ohne reichlich Zahlenkunde funktioniert es nicht: Überwache den täglichen Warenlauf, bestimme Zielwerte und werte diese aus, optimiere Schnittstellen, treibe die Digitalisierung voran und organisiere das Tagesgeschäft im höchsten Maße flexibel







Was Du mitbringst

Logistik verstehst Du als Teamleistung! Du denkst zudem gerne um die Ecke und bringst als Grundlage eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit wirtschaftlichem bzw. logistischem Schwerpunkt mit – auch Quereinsteiger (m/w/d) sind willkommen

Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen in der Führung von Mitarbeitern gesammelt

In turbulenten Zeiten behältst du einen kühlen Kopf, kannst priorisieren, schnell Entscheidungen treffen und kreative Lösungen entwickeln

Du packst gerne mit an, behältst aber stets den Gesamtüberblick

Zahlen und Daten in MS Office auszuwerten und zu präsentieren fällt dir ebenso leicht wie unternehmerisches Denken und Handeln

Deutsch sprichst du mühelos und Englisch bringt dich nicht aus der Fassung







Benefits

Wir übernehmen eine Vorreiterrolle im Bereich der Mitarbeiterflexibilität: Profitiere von flexiblen Arbeitszeitmodellen, Gap Time und Homeoffice-Optionen.

Echte flache Hierarchien und eine Unternehmenskultur mit viel Platz für eigene Ideen und Wünsche.

Ein energievoller Start-up Spirit mit einem internationalen Team – Hier arbeiten Mitarbeiter aus 5 Kontinenten.

Attraktive Mitarbeiterrabatte als auch ein kostenfreier Zugang zu einem Fitnessstudio am Standort Falkensee.







Bewirb Dich jetzt!

Zeig uns warum wir auf Dich nicht verzichten können! Ob Video, Präsentation, Steckbrief oder eine aussagekräftige Bewerbung: Überzeuge uns davon, dass Du anders bist als der klassische Logistiker.



Du brauchst einen Anfangspunkt? Wenn Du Deine Bewerbung planst denke z.B. doch einfach einmal darüber nach, auf welche 3 Eigenschaften Du bei Deinem Team nicht verzichten könntest oder was eigentlich ein Unternehmen seinen Mitarbeitern schuldet. Spannende Perspektive, oder?

Verrate uns zum Abschluss noch wann Du starten möchtest und was wir gehaltstechnisch einplanen sollten. Und dann bitte alles per E-Mail an Sandra Wagner.

Dein Kopf ist voller Fragen? Wir beantworten diese gerne per Mail oder unter Tel: +49 176 363 700 77.