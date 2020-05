Junior Product Manager (m/w/d) bei Viessmann Group

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Was treibt dich morgens aus dem Bett? Wofür investierst du dein kostbarstes Gut – deine Lebenszeit? Wenn dir diese Fragen wichtig sind, dann bewirb dich jetzt bei Viessmann, dem Familienunternehmen der nächsten Generation. Hier entwickeln über 12.000 Mitarbeiter in 74 Ländern Klima- und Energielösungen für Menschen weltweit. Hier arbeiten klassische Ingenieurskunst und Start-up-Welt Hand in Hand zusammen. Hier kannst du dazu beitragen, die Lebensräume der zukünftigen Generationen zu gestalten – vom komfortablen Zuhause bis zu einem bewohnbaren Planeten.

Der FörderProfi ist ein junges Unternehmen der Viessmann Group, welches die Themen Energieberatung und Beantragung von Fördermitteln neu denkt. Wir bauen einen Service, mit dem Nutzer innerhalb kürzester Zeit ihren Förderanspruch online prüfen und uns mit der Beantragung von Fördermitteln beauftragen können. Gemeinsam mit Fördermittelgebern und Partnern arbeiten wir an einer digitalen Lösung für Förderung und unterstützen so erfolgreich die Klimawende.

Für die FörderProfi GmbH suchen wir Dich an unserem Standort in Berlin!





Deine Aufgaben bei uns

Du unterstützt die Entwicklung unseres Produktes von der Konzeption bis zum Deployment

Du arbeitest an einem agilen und dezentral organisiertem Team

Du optimierst unser Produkt datengetrieben mit Hilfe von neuesten Analysetools

Du kommunizierst mit unseren Stakeholdern und reagierst auf verschiedenste Anforderungen

Du vertrittst unterschiedliche Nutzerperspektiven mit tiefem Verständnis für Sichtweisen, Anforderungen und Arbeitsabläufen und vertiefst dich in die Prozesse hinter Subventionsvergaben

Du sammelst Marktkenntnisse, entwickelst Geschäftsmodelle und erschließt neue Umsatzpotenziale und bringst diese in den Produktentwicklungsprozess, sowie im unternehmensweiten Entwicklungsprozess mit ein

Du arbeitest mit uns an einer langfristigen Produktstrategie, um gemeinsam den Markt zu

erobern







Das zeichnet Dich aus

Du hast ein abgeschlossenes, bevorzugt technisches Hochschulstudium, z.B. im Bereich Informatik, Wirtschafts- oder Medieninformatik

Idealerweise besitzt du erste Praxiserfahrung im Produktmanagement und begeisterst dich für innovative Technologien im Bereich GovTech

Im Idealfall bist du mit den Methoden der Produktentwicklung bereits vertraut

Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten und bringst viel Eigeninitiative mit fundiertem technischem Background mit

Du bist ein Teamplayer oder eine Teamplayerin und hast ausgeprägte kommunikative und organisatorische Fähigkeiten

Du bist ehrgeizig, analytisch und kreativ, und denkst kunden- und anwenderorientiert

Du hast eine hohe Auffassungsgabe, möchtest Dinge anpacken und umsetzen

Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du hast die Taschen voll Bock und willst einen innovativen Service mitentwickeln, der den Markt verändern wird







Das zeichnet uns aus

Jeder Einzelne bei uns leistet unglaublich viel. Wir wissen das zu schätzen und daher möchten wir etwas zurückgeben:



Sinnstiftende und herausfordernde Arbeit in einem internationalen Umfeld

Moderne Büros, Creative Spaces, Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten und gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Eine Arbeitswelt zum Wohlfühlen, wo Spaß gepaart ist mit Professionalität. Wir leben ein kollegiales und angenehmes Miteinander per „Du“, sowie einen transparenten und unkomplizierten Umgang.

Einen modernen Arbeitsplatz in der Metropole Berlin mit sehr guter Verkehrsanbindung

Eine Atmosphäre, die Deine Ideen und Veränderungswünsche willkommen heißt. Als Teil unseres Teams von Querdenkern und Zukunftsmachern erhältst Du vom ersten Tag an die Unterstützung und den Freiraum, den Du benötigst, um Dein volles Potenzial zu entfalten.





Viele Visionäre haben in einer Garage angefangen. Spar dir den Umweg.



Wir freuen uns über deine Bewerbung!