Senior PHP Developer (m/w/d) bei Oskar Böttcher GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Die Coditorei ist der Digitaldienstleister hinter dem Berliner B2B-Urgestein Obeta. Werde jetzt Teil eines schnell wachsenden Teams und gestalte den Weg der Coditorei von Anfang an mit, denn Du entscheidest mit uns, was und wie wir es tun. Also, Finger ausschütteln und uns schreiben!





Deine Aufgaben

Optimierung, Skalierung und Weiterentwicklung der Gesamtarchitektur

Kontinuierliche Verbesserung der Softwarequalität

Unterstützung bei Aufbau und der Weiterbildung des Teams





Das solltest Du mitbringen

sehr gute Deutsch sowie gute Englischkenntnisse

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

solide Backenderfahrung in PHP

Du bist mit OOP, Design Patterns und SOLID Prinzipien vertraut

Du hast viel Erfahrung im Schreiben von Unit- und Integrationstests und dem dazugehörigen testbaren Code, auch das Schreiben von Browsertests ist kein Neuland für Dich

Die Wichtigkeit von Continuous Integration ist Dir bewusst und das Streben nach Continuous Delivery Dir ein Anliegen

Du bist daran gewöhnt mit relationalen Datenbanken zu arbeiten, weißt aber auch NoSQL Datenbanken zu schätzen

Du bringst die Bereitschaft mit Dich in Legacy Code einzuarbeiten und ihn gemeinsam mit Deinem Team in die Zukunft zu überführen.

Das Deployment und der Betrieb Deiner Anwendungen liegen Dir am Herzen und Du siehst dies als wichtigen Teil Deiner Arbeit

Du hast Erfahrung im Umgang und Aufbau von Schnittstellen unter Verwendung von REST, SOAP oder OData

Linux ist Dir als Produktivumgebung bekannt und Du weißt damit umzugehen

Solltest Du bereits Erfahrung mit Micro/ Macro-Services gesammelt haben, ist das ein Plus

Kenntnis zeitgenössischer Frameworks wie Laravel oder Symfony ist ein Plus

Erfahrung mit Dingen wie ELK, Grafana, New Relic oder ähnlichem ist ein Plus

Erfahrung mit Migration in die Cloud ist ein Plus

Erfahrung in weiteren Sprachen wie Java, JavaScript, Go, Rust, Erlang, Elixir ist ein Plus





Das bieten wir u.a.

ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit und Eigenverantwortung

State-of-the-art Hardware

flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu Home Office

ein attraktives Gehalt

30 Tage Urlaub

Prämierung von Mitarbeiterempfehlungen

zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

täglich frisches Obst und Getränke





Wir freuen uns sehr von Dir zu hören. Bitte lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über das Bewerbungsformular hoch!



Oskar Böttcher GmbH & Co. KG

Herr Sebastian Kall

Wilhelmsaue 33

10713 Berlin