Customer Success Manager (m/w/d) bei Personio GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Deine Aufgaben

Als Customer Success Manager in unserem Customer Success Team bist du für die ganzheitliche Betreuung und Beratung von Schlüsselkunden verantwortlich. Dein Ziel ist die kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität und Produkterfahrung deiner Kunden, die du in klar messbaren Ergebnissen festhältst.



Du erstellst Anforderungsanalysen auf Basis der Organisationsstruktur und bestehender HR- und Recruiting-Prozesse deiner Kunden

Du arbeitest mit klaren Zielen für messbare Kundenergebnisse, um Erfolge als “Success Stories” zu teilen

Du baust kontinuierlich Geschäftsbeziehungen auf und stärkst das Vertrauen in Personio durch die eigenständige Festlegung von Projektzielen sowie die kompetente Beratung zur Umsetzung von HR Prozessen

Du vertrittst intern die Interessen deiner Kunden und trägst dazu bei, dass Verbesserungen unseres Produkts den größtmöglichen Mehrwert für alle Kunden haben

Du besuchst eine Kunden regelmäßig und unterstützt sie dabei, Personio bestmöglich zu nutzen

Du bist für die Konzeption und Durchführung von Quarterly Business Reviews mit deinen Kunden verantwortlich

Du arbeitest eng mit anderen Teams, wie bspw. Finance, Marketing und Product zusammen

Du unterstützt unser Sales-Team während Verhandlungen mit potenziellen Schlüsselkunden







Dein Profil

Du hast dein Studium der Wirtschafts- bzw. Sozialwissenschaften, der technischen BWL oder eines vergleichbaren Studiengangs erfolgreich abgeschlossen

Du konntest bereits Berufserfahrung im Bereich HR, Customer Care, im Account Management oder einem ähnlichen Bereich sammeln – optimalerweise im B2B-Softwareumfeld

HR- und Organisationsthemen begeistern dich und du verfügst über Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Workshops und Trainings

Du bist kommunikationsstark und kannst komplexe Sachverhalte strukturiert darstellen

Auch in schwierigen Situationen behältst du einen kühlen Kopf und findest kreative Lösungen, um Probleme aus dem Weg zu räumen

Du bist technisch affin, arbeitest stark zahlengetrieben und lässt diese Eigenschaft in deine Kundenarbeit einfließen

Du verfügst über sehr gute Deutsch- (C2 Level) und Englischkenntnisse (C1 Level) in Wort und Schrift







Warum der Weg zu uns

Abgesehen von den Menschen, der Rolle, unserer Kultur und Mission, gibt es unzählige Argumente, die Personio zu einem großartigen Arbeitsplatz machen.



Deine Chance, ein Unternehmen auf steilem Erfolgskurs zum Category Leader im Bereich HR-Software entscheidend mitzugestalten und in einem kreativen Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen an deinen Aufgaben zu wachsen

Wir möchten dein Vertrauen in Personio honorieren, welches du uns mit deinem Einstieg in dieser Anfangsphase entgegen bringst. Um vom Erfolg der Firma zu profitieren, bieten wir dir ein wettbewerbsfähiges Vergütungspaket an (bsp. Gehalt, Benefits, virtuelle Aktien)

Nutze jährlich ein Entwicklungsbudget in der Höhe von 1.500 Euro, dass du nach eigenem Wunsch einsetzen kannst um dich beruflich weiterzuentwickeln

Arbeite in unserem zentralen und modernen Office mitten in München - Kaffee, Mate, Obst & Müsli? Geht auf uns!

Entscheide, ob du einen UNU Elektroroller als Dienstwagen oder einen Zuschuss zum MVV-Ticket möchtest

Werde Teil unserer Personio-Community und feier unsere Erfolge bei gemeinsamen Team-Events (z.B. regelmäßige Office Dinner, Wiesn, u.v.m.)

Mehr Informationen und Eindrücke findest du hier: www.kununu.com/personio









Über uns

Teil Personios zu sein bedeutet, du bist Teil von etwas Großem. Es bedeutet, die HR-Zukunft zu gestalten, die Zukunft unseres Unternehmens und gleichzeitig: deine eigene. Als eines der am schnellsten wachsenden B2B-SaaS-Unternehmen in Europa haben wir ein großartiges Produkt, ein ambitioniertes Team von knapp 400 Kollegen und einen Markt, der nur darauf wartet, entwickelt zu werden. Mittlerweile arbeiten mehr als 2000 Unternehmen mit Personio, doch das ist für uns erst der Anfang: Unser Ziel ist es, die führende HR-Plattform in Europa aufzubauen. Bei Personio glauben wir an Menschen wie dich - ehrgeizige, zukunftsorientierte Talente, die mehr sein wollen als nur ein weiterer Mitarbeiter. Bist du dabei?