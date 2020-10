Intern Controlling (m/f/d) bei Personio GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

The Role

In dieser Rolle bekommst du die Gelegenheit, in einem bereichsübergreifenden Projekt zur Steigerung der Transparenz unserer Finanzdaten maßgeblich mitzuwirken.



Als Praktikant/-in (m/w/d) innerhalb des Controlling Teams wirst du mit folgenden Kernaufgaben befasst sein:



Du bist für die tägliche Pflege unseres Umsatz Reportings verantwortlich

Du arbeitest an einem bereichsübergreifendem Projekt zur Automatisierung unseres aktuellen Reportings mit und treibst durch relevante Überprüfungen und Verbesserungsvorschläge deren Ablöse voran

Du bist die finanzseitige Schlüsselrolle bei der Migration unserer historischen Rechnungen in unser neues Rechungsstellungstool: du übernimmst dabei die notwendigen operativen Checks und stellst den korrekten Übertrag sicher

Du unterstützt und wirkst eigenständig bei Projekten zur Optimierung und Automatisierung unseres Controllings, sowie für die Sicherstellung unserer Datenqualität mit

Du unterstützt bei adhoc Anfragen





What you need to succeed

Erste praktische Erfahrung in Controlling, Business Intelligence oder einem verwandten Bereich

Gute Excel Kenntnisse

Sehr starke analytische Kompetenz und datengetriebene Denkweise

Gute Kommunikationsfähigkeiten

Sehr gute Deutschkenntnisse (C2) und gute Englisch (B2)

Verfügbarkeit für mindestens 3-4 Monate





Your Learnings

Du wirst Seite an Seite mit unserem Finance Team arbeiten und Erfahrung aus erster Hand zu allen strategischen Finanzthemen erhalten und aktiv zur Erfüllung der Mission beitragen: Unsere finanzielle Gesundheit garantieren und geschmeidige finanzielle Prozesse etablieren.



Und allem voran wirst du von allen Kollegen, mit denen du hier bei Personio interagierst, was lernen. Jeder freut sich darüber sein Wissen aus den verschiedenen Abteilungen mit dir zu teilen!





Why Personio

Tauche ein in die Komplexität unserer Start-up Welt, arbeite an eigenen Projekten und bereite dich auf deinen späteren Berufseinstieg vor

Egal ob freiwilliges Praktikum oder Pflichtpraktikum - bei uns erhältst du eine faire Vergütung

Feier unsere Erfolge mit uns bei gemeinsamen Team-Events (z.B. regelmäßige Office Dinner, Wiesn u.v.m.)

Arbeite in unserem modernen Office Mitten in München - Kaffee, Mate, Obst & Müsli? Geht auf uns!

Entscheide selbst, ob du einen Zuschuss zum MVV-Ticket oder eine Qualitrain Mitgliedschaft für 25 € monatlich möchtest

Hier bekommst du mehr Informationen und Eindrücke: www.kununu.com/personio





About us

Being a Personio means being part of something big. It means shaping the future of HR, the future of our company and at the very same time: your own. As one of the fastest-growing B2B SaaS companies in Europe, we have a great product, an amazing team with almost 500 employees and a market that is only waiting to be developed. By now we already have more than 2500 customers, but we aim high: Our goal is to build the leading HR platform in Europe. At Personio, we believe in hiring people like you - ambitious, forward-thinkers who want to be more than just another employee. Will you be one of them?