Frontend-Entwickler Android / iOS / Web (m/w/d) - Digital Health Startup bei phellow seven GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Über uns

Die phellow seven GmbH ist ein Digital Health Startup mit Sitz in Heidelberg. Als „link to digital health“ entwickeln wir standardisierte, auf den Bürger und Patienten ausgerichtete Gesundheitsanwendungen, bei denen der Nutzer die Kontrolle über seine Daten behält. So schaffen wir Mehrwerte für Bürger, Patienten, Gesundheitsnetze und -einrichtung, sowie für Anbieter von digitalen Gesundheitsservices.

Du bist ein Softwareentwickler mit Leib und Seele und hast Spaß an innovativen Technologien? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Zur Verstärkung unseres Teams (Berufseinsteiger willkommen) suchen wir ab sofort Frontend-Entwickler Android / iOS / Web (m/w/d).







Deine Aufgabe

Du entwickelst zusammen in einem eingespielten Team Software für das Gesundheitswesen von morgen

Dazu entwickelst du eigenständig individuelle, technische Konzepte und setzt diese um

Du verantwortest die Weiterentwicklung des Frontends einer Kernkomponente unseres Produktportfolios





Dein Profil

Know-how und sicherer Umgang mit einer relevanten Programmiersprache: Java, Kotlin, Swift, JavaScript

Erfahrung mit OAuth / OpenID

JSON/REST-API Kenntnisse verfügen

Umgang mit Git / JIRA / Confluence

Grundkenntnisse in Frontend Security

Scrum sollte dir ein Begriff sein

Kenntnisse in Barrierefreiheit und Responsive Design

Optional kennst du dich mit HL7 FHIR aus





Deine persönlichen Voraussetzungen

Du hast Spaß am eigenverantwortlichen und qualitätsorientierten Arbeiten im Team

Du sprichst Deutsch und Englisch und kannst auch komplexere Sachverhalte in Wort und Schrift wiedergeben

Du beschäftigst Dich gerne mit aktuellen Technologien und Trends





Wir bieten

Eine offene, freundliche und agile Startup-Atmosphäre, in die du deine Fähigkeiten einbringen und vor allem weiterentwickeln kannst

Internationale Ausrichtung

Festanstellung in einem innovativen, kreativen und zielorientierten Team

Eine unbefristete Anstellung

Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungen

Flexible Arbeitszeiten und der Möglichkeit aus dem Home Office zu arbeiten

Regelmäßige gemeinsame Events

Gute Verkehrsanbindung



Kontakt

Sollten wir dein Interesse geweckt haben, dann schick uns deine elektronische Bewerbung mit Lebenslauf und ein paar Referenzen (z.B. Webseiten, Programme, Apps – Anschreiben ist nicht notwendig) per Mail

Wir freuen uns auf Dich!

phellow seven GmbH, Im Neuenheimer Feld 130.3, 69120 Heidelberg