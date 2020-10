Sachbearbeiter (m/w/d) - Personalmarketing bei Phorms Education

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Phorms Education ist ein überregionales und zukunftsorientiertes Unternehmen im Bereich Bildung und Erziehung. Zurzeit betreiben wir in den Städten Berlin, Hamburg, Heilbronn, Frankfurt, Neckarsulm und München bilinguale deutsch-englische Kindertagesstätten und Schulen, sowie eine internationale Schule in Heidelberg. Unser Bildungsangebot ist zeitgemäß und international ausgerichtet. Damit unsere Schulen und Kindertagesstätten sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, bietet die Phorms Education SE ihren verschiedenen Landesgesellschaften zentrale Dienstleistungen an. Diese Services bein-halten alle wesentlichen Leistungen in den Bereichen Personalmanagement, Finanzierung, Controlling, Rechnungswesen, Recht, IT und Marketing.



Für unseren Bereich Personalmarketing der Phorms Education SE in Berlin Mitte suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m/w/d) Personalmarketing







Ihre Aufgaben

Sie unterstützen operativ das Personalmarketing-Team im Bereiche der zielgruppenspezifischen Personalmarketingaktivitäten auf den relevanten On- und Offline-Kanälen für die DACH-Region und dem internationalen englischsprachigen Ausland.

Sie stimmen sich eng mit HR sowie den unterschiedlichen Fachbereichen der Standorte ab, um zielgruppengerechte Anforderungsprofile und individuelle Stellenanzeigen zu erstellen und veröffentlichen diese auf der eigenen Karriereseite sowie auf den relevanten Portalen.

Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Durchführung von Events.





Ihr Profil

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium.

Sie bringen erste Erfahrung im Personalmarketing mit, idealerweise im Bildungsbereich.

Sie haben eine eigenständige, ziel -und ergebnisorientierte Arbeitsweise.

Sie bringen eine ausgeprägte Teamfähigkeit mit und können mit einer hohen Dienstleistungsorientierung überzeugen.

Gute Englischkenntnisse sowie gute Kenntnisse mit dem MS Office Paket runden Ihr Profil ab.





Unser Angebot

ein dynamisches und herausforderndes Arbeitsumfeld mitten im Herzen von Berlin

eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie Verantwortung übernehmen

eine marktgerechte Vergütung mit zusätzlichen Arbeitgeberleistungen wie ein monatliches Jobticket oder einer Ticket-PlusCard, betriebliche Altersvorsorge, ein freiwilliges Sportangebot sowie frisches Obst und Getränke

individuelle Förderung Ihrer Talente sowie die Möglichkeit zur Weiterbildung

sehr gute Work-Life-Balance mit 30 Urlaubstagen, flexiblen Arbeitszeiten und der Option, bei Bedarf mobil zu arbeiten

Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Aufgaben in einem konstruktiven Arbeitsumfeld, ein hervorragendes Arbeitsklima mit hochmotivierten und hilfsbereiten Kollegen*innen sowie Freiraum für Kreativität und persönliche Entwicklung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.phorms.de oder www.jobs.phorms.de.