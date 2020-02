Software Support Specialist (m/w/d) bei phorms Education

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Phorms Education ist ein überregionales und zukunftsorientiertes Unternehmen im Bereich Bildung und Erziehung. Durch ein Konzept, das auf anspruchsvoller bilingualer (deutsch – englischer) Bildung, qualifizierter Ganztagesbetreuung und individueller Förderung basiert, bereichert Phorms seit 2006 die Bildungslandschaft in Deutschland. Zum Phorms-Netzwerk gehören aktuell sieben Kitas und Grundschulen, fünf Gymnasien und eine Sekundarschule in freier Trägerschaft sowie die Heidelberg International School. Damit unsere Schulen und Kindertagesstätten sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren können, bietet die Phorms Education SE ihren verschiedenen Landesgesellschaften zentrale Dienstleistungen an. Diese Services beinhalten alle wesentlichen Leistungen in den Bereichen Personalmanagement, Finanzierung, Controlling, Rechnungswesen, Recht, IT, Einkauf, Facility Management und Marketing.

Unterstützen Sie die Abteilung IT Corporate Systems & Projects der Phorms Education SE in Berlin Mitte ab sofort als

Software Support Specialist (m/w/d)







Ihre Aufgaben

Sie beraten und unterstützen unsere Mitarbeiter*innen beim Einsatz spezifischer Lösungen für unsere Schulverwaltungssoftware.

Sie betreuen, pflegen und verwalten unsere Lernmanagementsoftware.

Sie betreuen Update- und Einführungsprojekte und wirken aktiv an der kontinuierlichen Serviceentwicklung und Systemoptimierung mit.

Sie führen Funktionstests durch, analysieren/beheben Störmeldungen und betreuen die Benutzer- und Rechteverwaltung.

Sie erstellen und aktualisieren Reports, Anleitungen und technische Dokumentationen.







Ihr Profil

Sie haben eine qualifizierte und abgeschlossene IT-Ausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung

Kommunikationskompetenz auf technischer und fachlicher Ebene sowie eine ausgeprägte Kundenorientierung gehört in Ihr Portfolio

Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Sie sind offen für die persönliche Weiterentwicklung und die Adaption neuer Technologien

Sie besitzen sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Vorkenntnisse im Bereich HTML/CSS, SQL und einer Programmiersprache sind von Vorteil







Unser Angebot

eine attraktive Vergütung mit zusätzlichen Arbeitgeberleistungen

ein dynamisches und herausforderndes Arbeitsumfeld mitten im Herzen von Berlin

Freiraum für Kreativität und persönliche Entwicklung in einem familienfreundlichen und konstruktiven Arbeitsumfeld

eine offene Arbeitsatmosphäre in einem hochmotivierten und hilfsbereiten Team und einem hervorragendem Arbeitsklima







Entscheiden Sie sich jetzt für eine respektvolle und wertschätzende Zusammenarbeit, die Freiraum für Mitarbeitende mit Gestaltungswillen bietet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage.