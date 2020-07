Projektmanager (m/w/d) - eCommerce bei pioneer communications GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Du willst Spuren hinterlassen?

Zur Betreuung unseres Kunden aus der eBay-gruppe suchen wir ab sofort einen Projektmanager eCommerce (m/w/d) in Festanstellung in unserem Büro in Berlin/Dreilinden.





Deine Herausforderung:

Du verantwortest das Projektmanagement in Form Planung und Durchführung von Coupon-Kampagnen (B2C)

Du berätst unseren Kunden bei horizontalen Kampagnen aus den Bereichen Mode, Haus & Garten, Elektronik, Autoteile und Business & Industrie

In enger Absprache mit dem Kunden erstellst und optimierst du das Sortiment saisonaler Kampagnen, Themen-Shops und Aktionsangebote

Zusätzlich gestaltest du die visuelle Darstellung einzelner Aktionen bis hin zu diversen Landing Pages

Du kommunizierst vertikal übergreifend zur Planung bevorstehender Kampagnen





Deine Qualifikation:

Du hast ein Studium abgeschlossen und idealerweise schon 2-3 Jahre Berufserfahrung in einem e-Commerce Unternehmen gesammelt.

Du denkst analytisch, bist gut organisiert, kannst dich und deine Arbeit gut strukturieren.

Du kannst dich auf Deutsch (C1) und Englisch (C1) verständigen, versprühst gute Stimmung im Team und steckst alle mit deiner Hands-On Mentalität an.

Du besitzt sehr gute MS Excel-Kenntnisse.

Professionalität, Eigeninitiative und eine hohe Lernbereitschaft setzen wir voraus.

Du hast bereits Erfahrung im Projektmanagement gesammelt





Dein Anspruch:

Ein junges, agiles, wachstumsorientierts Unternehmen mit stabilem Fundament.

Relevante und spannende Aufgabenfelder mit abwechslungsreichen Themen, die mit Knowhow und Mut betreut werden wollen.

Ein kreatives und professionelles Team, dass es liebt nach neuen Wegen zu suchen.

Einen Ort zum Wohlfühlen an dem deine Arbeit, aber auch deine Person von Bedeutung sind.

Individuelle Arbeitszeitgestaltung mit vielen Möglichkeiten, Arbeit und Freizeit zu verbinden.





Deine Benefits:

Academy und Weiterbildung

Betriebliche Altersvorsorge

Team-Events

Leibliches Wohl

Work from home

Raum für Individualität

80 Mitarbeiter aus 10 Nationen

Kunden in 10 Ländern

Standorte in Leipzig, Berlin und Dreilinden





Beweise es!

Bewirb dich jetzt.