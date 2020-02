Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Wer wir sind

Pleo ist eine Komplettlösung für Unternehmensausgaben, die Abrechnungen automatisiert und Buchhaltung vereinfacht. Mit unserer smarten Software erleichtern wir nicht nur Deiner Finanzabteilung das Leben - wir ermöglichen allen Mitarbeitern Ihre Unternehmensausgaben genauso wie Ihre Privatausgaben zu handhaben - einfach und effizient.

Win-Win auf allen Ebenen !

Pleo wurde 2014 in Kopenhagen, Dänemark gegründet von unseren Gründern Nicco und Jeppe, die immer noch tagtäglich mit bestem Vorbild vorausgehen und mit uns an unserer gemeinsamen Mission “the future of work” arbeiten.

Bisher konnten wir in 2 Investitionsrunden über 78 Millionen Dollar einsammeln. Zuletzt mit einer Series B Finanzierungsrunde mit Stripes in New York, einer führenden private equity firm, die in aufstrebende und vielversprechende Software Unternehmen investiert.

In den letzten Jahren sind wir von 2 auf 200+ Mitarbeiter aus 40+ Nationen gewachsen und Ende diesen Jahres wollen wir 350 Mitarbeiter beschäftigen. Wir sind sehr ehrgeizig aber gleichzeitig auch von einer tollen Arbeitskultur geprägt, die auf Vertrauen, Transparenz, Menschlichkeit und Bescheidenheit gebaut ist.

Da wir nicht nur ein tolles Produkt sondern auch viele glückliche Mitarbeiter haben, sind auch unsere rund 5000+ Kunden kontinuierlich sehr zufrieden mit unserer Software und unserem Service.

Und hier kommst Du ins Spiel !

Ende letzten Jahres haben wir unser neues Büro in Berlin Mitte eröffnet und sind auch der suche nach einer/einem begeisterungsfähigen Customer Success Manager, der/die sich um unsere Deutschen Kunden kümmert. Diese Stelle bietet enormes Wachstumspotential, da Du der/die erste CSM in diesem Markt sein wirst.







Deine Mission

Du kümmerst Dich um unsere Bestandskunden und bist deren engster Kontakt

Du bist verantwortlich, dass unsere Kunden Pleo voll ausnutzen

Du lernst die Besonderheiten des Deutschen Marktes kennen und kannst diese intern weitergeben um unser Produkt stetig zu verbessern

Du bist nicht nur dafür zuständig unsere Kunden langfristig zu behalten, aber auch dafür Sie strategisch zu vergrössern

Du arbeitest strategisch mit Deinen Kunden und stellst sicher, dass Sie stets besten Service und Beratung erhalten

Wenn Du also eine neugierige, empathische, lernfreudige und kommunikative Natur bist - bewirb Dich noch heute :-)







Die Fähigkeiten, die Du für diese Stelle brauchst

ausserordentliche Kommunikationsfähigkeit

Deutsch als Muttersprache oder fließend in Wort und Schrift

Du bist empathisch und service-minded

Entrepreneurial und lösungsorientiert

Übst dich in Selbstreflexion und bist stark Dich und Dein Können einzuschätzen

CRM Kenntnisse sind von grossem Vorteil (bsp. Hubspot)

Du bist tech-savy und von Natur aus neugierig







Deine Kollegen sagen, Du

bist von Natur aus super neugierig und hast keine Angst Dinge zu hinterfragen

bist unglaublich strukturiert und und immer bereit Deine Arbeitsweisen zu verbessern

scheust nie zurück das gewisse Extra zu geben um Deinen Kollegen oder Deinen Kunden zu helfen

bist ein Mensch, mit dem Sie gerne hin und wieder einen Kaffee trinken gehen

hast eine kleines Vertriebsgen in Dir und ein gutes kommerzielles Verständnis

du bist extrem kundenorientiert







Deine Mama sagt, dass

Sie dir nie etwas zweiMal sagen muss, bevor du es erledigst (glückliche Mama!)

Du schon immer gerne Herausforderungen angenommen hast

Du herzerwärmend nett bist und immer hart für das was Du erreichen willst arbeitest

Du gut zuhören kannst und immer ein Ohr offen hast für Andere







Diese Benefits erwarten dich

Deine eigene Pleo-Karte (keine Ausgaben mehr aus der eigenen Tasche)

Pleo-Optionsprogramm

Flexible Arbeitsmöglichkeiten - wenn der Klempner kommt, mach dir keine Sorgen (sprich einfach mit deinem Team).

Vierteljährliche Ausflüge zu Teamcamps (sowohl unternehmensweite als auch teambezogene)

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten







Und hier sind einige andere nette Gesten von Pleo

Viele verrückte und wunderbare Nischen-Communities, um sich dem Unternehmen anzuschließen (wir sprechen von Guerilla-Gartenarbeit, Spirituosenverkostung, der Pleo-Band, Initiativen Programmieren zu lernen, uvm)

Begeisterung und Unterstützung von uns, wenn du MeetUps, Events, etc. veranstalten möchtest - wir helfen dir (Veranstaltungsort, Essen etc.).

Friday Bars und gesponsorte Pleo-Team-Dinner damit ihr als Team zusammenwächst!







Es ist aufregend bei Pleo zu arbeiten, wir versuchen die Zukunft der Arbeit mitzugestalten. Wir sind der Meinung, dass eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur bei den Unternehmensausgaben nicht aufhören sollte. Dezentralisierte und automatisierte Unternehmensausgaben sparen nicht nur Zeit sondern macht das Leben der Mitarbeiter einfacher und lässt es zu selbstverantwortlich Ausgaben zu tätigen.

Durch unseren Hauptsitz in Kopenhagen sind wir von einer guten Work-Life Balance geprägt, was sich auch durch all unsere Büros zieht. Wir stellen nur smarte und kollegiale Leute ein (kein Platz für brillante Idioten ;-)

Und ein kleiner Einblick wie es aussieht, wenn wir ein Team Camp abhalten:

