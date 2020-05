Jr. Sales Development Representative (m/w/d) bei POLYAS GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Wir sind POLYAS - der führende Anbieter für Online Voting Services. Wir lieben die Demokratie und arbeiten mit Begeisterung an der Vereinfachung von Wahlen - mit dem Ziel die Demokratie ins 21. Jahrhundert zu führen. Dafür haben wir eine webbasierte Anwendung entwickelt, mit der schon über 5 Millionen Menschen Ihre Stimme abgeben konnten. Bei uns arbeiten mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 3 Städten an der Weiterentwicklung des Online-Wahlsystems: POLYAS CORE 3.0. Du schätzt die Kultur eines international agierenden Start-ups und hast Lust, die Welt der Wahlen mit uns neu zu gestalten? Dann werde Teil unseres Teams!

Zur Verstärkung unseres Election Management Teams in Berlin suchen wir ab sofort eine/n: Jr. Sales Development Representative (m/w/d).



Deine Aufgaben bei POLYAS

Werde ein Bestandteil unseres Sales Teams, meistere die Herausforderungen, die unsere Anforderungen an ein hohes Umsatzwachstum mit sich bringen und gestalte unseren Wachstumskurs mit

Du bist verantwortlich für den Aufbau und die kontinuierliche Entwicklung einer Strategie zur Lead-Generierung und betreibst dafür die strukturierte Ansprache einer hohen Anzahl potentieller Kunden z.B. über die Kanäle E-Mail, InMail, Telefon und Events

Du führst eigenständige Marktanalysen zur Öffnung neuer Märkte und der Vergrößerung unseres Anteils in bestehenden Märkten durch

Du qualifizierst Leads und verbesserst kontinuierlich den Prozess zur Lead-Qualifizierung

Du stellst die richtigen Fragen, um den Kaufprozess auf Kundenseite zu verstehen und eine effektive Kommunikation mit den unterschiedlichen Buyer Personae (Geschäftsführung, Wahlleiter, Datenschützer, IT und andere) zu führen

Du verstehst es, Lust auf Online-Wahlen zu wecken und die bestmögliche SaaS-Kundenerfahrung im Sales Prozess einzuleiten

Du sammelst Kundenbedürfnisse und leitest sie an das Product Team und das Management weiter





Dein Profil

Universitätsabschluss und idealerweise schon erste Erfahrungen in Sales /Account Management

Deutsch auf Muttersprachenniveau ist ein Muss, Englisch (verhandlungssicher) ist erwünscht

Du hast ein gutes Verständnis für technische Themen

Du hast ein gutes Verständnis für die Prozesse und Entscheidungswege auf Kundenseite

Du setzt Dich leidenschaftlich für Demokratisierung ein und hast Lust, mit uns an unserer Vision von einer fairen und nachhaltigen Welt zu arbeiten, in der Partizipation für alle einfach und sicher ist

Du möchtest Dich in einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld weiterentwickeln, in dem Dein Input wertgeschätzt wird

Deine kommunikativen Fähigkeiten sind exzellent und es fällt Dir leicht, Menschen für Dich zu gewinnen

Du schätzt eine unabhängige und kooperative Arbeitsweise mit viel Eigenverantwortung vom ersten Tag an

Bonus: Erfahrungen mit dem Verkauf von SaaS-Produkten, weitere Sprachen





Dich erwartet