HR Manager (m/w/d) bei Pottsalat GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Wir sind Pottsalat, ein junges Startup aus dem Ruhrgebiet. Wir produzieren täglich frische Salate & Bowls und liefern diese in 100% ökologischen Verpackungen mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Rollern zu unseren Kunden. In 2019 haben wir unsere erste Mio. Euro mit Salaten und Bowls umgesetzt. Nun wollen wir Deutschland erobern und suchen Unterstützung für unser Team. In der Position als HR Manager arbeitest du Hand in Hand mit unserem Gründer-Team an unserer Expansion.





Aufgaben

Du begleitest den gesamten Lebenszyklus unserer Mitarbeiter von Einstellung und Einarbeitung über das Vertragsmanagement, der Bezahlung bis hin zur Weiterbildung

Dabei bist du immer der erste Ansprechpartner für die Mitarbeiter und unterstützt sie in allen HR-Fragen

In enger Zusammenarbeit mit unserem externen Steuerbüro bereitest du die monatliche Lohnbuchhaltung vor

Du entwickelst eine erfolgreiche Employer Branding Strategie

Du trägst die Verantwortung für den gesamten Recruiting Prozess, von der Personalauswahl (Schalten und Monitoren von Stellenanzeigen, Active Sourcing, Sichten der Unterlagen & Gesprächsführung), bis zur Vertragserstellung und dem Onboarding am ersten Arbeitstag

Egal ob Active oder Passive Sourcing - Du findest die besten Kandidaten und begeistert diese über eine positive Candidate Experience für uns

Als Sparringspartner der Geschäftsführung baust du unsere Personalstrategie weiter aus

Du arbeitest an Projekten, die uns helfen, zu wachsen und zu skalieren - zum Beispiel durch Employer Branding, Prozessoptimierung oder Projekte zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit





Qualifikation

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium und mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bereich HR

Du hast Grundkenntnisse im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Du bist offen, kommunikationsstark und ein echter Teamplayer (m/w/d)

Dir macht es Spaß, Dinge ganz neu aufzubauen und nachhaltige Prozesse, Strukturen und Tools zu implementieren

Du hast Erfahrung im Umgang mit Zeiterfassungssoftware

Du zeichnest dich durch eine strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus

Du bist immer Up-to-date in Bezug auf HR / Recruitment-, Tech- und Innovationsthemen

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Selbstständige, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise

Du hast gute Menschenkenntnis

Du sprichst Deutsch fließend (Wort und Schrift)

Erfahrungen in Start-Ups, Gastronomie von Vorteil





Benefits

Einen sofortigen Eintrittstermin in unserem Büro in Essen

Junges Team mit flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen

Einen abwechslungsreichen und anspruchsvollen Aufgabenbereich

Startup-Kultur mit Chefs auf Augenhöhe

Eine offene Kultur, in der Du deine Vorschläge einbringen kannst

Leistungsgerechte Vergütung mit einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Flexible Home Office Tage nach Abstimmung

Gesunde Ernährung aus der Pottsalat Filiale direkt unterm Büro

Teamevents & Partys





Hast du Interesse? Dann bewirb Dich jetzt.

Pottsalat GmbH

Frohnhauser Str. 141

45144 Essen Deutschland

Ansprechpartner: Pia Gerigk