Relocation Manager (m/w/d) bei PROGEDO GmbH & Co KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Progedo Relocation GmbH & Co KG ist eine deutschlandweit vertretene Relocation Agentur. Als Relocation Service unterstützen wir kleine, mittelständische und internationale Unternehmen und deren ausländische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei dem Umzug nach und in Deutschland und den damit verbundenen bürokratischen und organisatorischen Schritten. Dies umfasst Visa-Formalitäten bis zur Erlangung einer Aufenthaltserlaubnis, die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt, die Wohnungssuche, die Anmeldung in Schulen und Kindergärten, sowie auch die Beantragung von Kindergeld und die Eröffnung eines Bankkontos.



Die Stelle ist sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit erfüllbar. Bewerbungen bitte ohne Lichtbild/Foto einsenden.

Deine Aufgaben

Als Teil unseres sympathischen Teams übernimmst du die Bearbeitung von neuen Aufträgen und

interagierst mit den ausländischen MitarbeiterInnen direkt Du bist die Schnittstelle für unsere Kunden, deren zukünftige Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und den bundesdeutschen und lokalen Behörden

Du unterstützt die einzelnen Fälle bei deren Zuwanderungsprozess und den notwendigen administrativen Schritten zum Ankommen in Deutschland

Behördenterminen





Dein Profil

Du besitzt idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Sozialwissenschaften

oder ähnlichem und verfügst bereits über erste Berufserfahrung Du verfügst über fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Du bist geübt im Umgang MS-Office-Anwendungen

Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, selbstständige und teamfähige Arbeitsweise aus

Du verfügst über eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität, treibst gerne Projekte voran und

übernimmst Verantwortung für diese Du besitzt eine gute Ausdrucksweise sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten

Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und hast einen hohen Qualitätsanspruch





Was wir dir bieten