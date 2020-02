Eventmanager (m/w/d) bei ProvenExpert.com (Expert Systems AG)

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

ProvenExpert.com ist mit 100.000 glücklichen Kunden führender deutscher Anbieter von Online-Marketing-Software. Immer mehr Unternehmen aus über 50 Branchen boosten mit unserem Tool für professionelles Bewertungsmarketing aktiv ihre Online-Reputation und damit ihren Erfolg. Dafür setzt sich täglich unser wunderbares Team mit viel Spaß und Leidenschaft ein. Wir sind ein Berliner Unternehmen und stolz darauf, dass wir mittlerweile fast 50 Kollegen/innen zählen - bisher in Berlin und Krakau. Langweilig ist es bei uns nie, denn wir greifen nach den Sternen. Um mit unserem weiteren Wachstum Schritt zu halten, suchen wir aktuell 12 neue Kollegen (m/w/d) für unseren Standort Berlin.

Hilf uns dabei, ProvenExpert.com noch erfolgreicher zu machen!

Du bist ein Organisationstalent und hast Freude daran, die unterschiedlichsten Arten von Business-Events zu planen und durchzuführen? Dir macht es richtig Spaß Strategien und kreative Ideen zu entwickeln, um einen Brand erlebbar zu machen? Darüber hinaus bewahrst du stets einen kühlen Kopf, arbeitest strukturiert und hälst auch in turbulenteren Zeiten alle Fäden in der Hand? Dann bist du bei uns genau richtig als Eventmanager (m/w/d).







Deine Aufgaben bei uns

Wir organisieren Inhouse Veranstaltungen und unsere Teams nehmen regelmäßig an spannenden nationalen und internationalen Events teil (z.B. Messen und Kongresse). Du koordinierst und verantwortest eigenständig die Planung und Umsetzung und sorgst für einen reibungslosen Ablauf von der ersten Idee über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung in enger Zusammenarbeit mit deinen Kollegen im Marketing & Sales. In dieser Rolle sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht Events strategisch zu nutzen um unsere Brand Awareness zu steigern, Leads zu generieren, bestehende Kunden noch enger an uns zu binden.

Du entwickelst Strategien und Kreativkonzepte für Events, Roadshows, Messen und machst ProvenExpert als Brand erlebbar

Du planst und managst selbstständig das Projektbudget und überwachst die Kosten

Du analysierst die Effektivität und misst den Erfolg der Events und Marketing-Kampagnen







Das macht dich bei uns erfolgreich

Excellente Projektmanagement Skills & +2 Jahre Erfahrung im B2B Eventmanagement

Du bist kreativ und kannst mit dem richtigen Mix aus Hands-on-Mentalität und strukturierter Arbeit jedes Problem lösen

Du bist der Fels in der Brandung und sorgst dafür, dass Termine koordiniert und eingehalten werden und alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.

Du hast Erfahrung in der Koordination von Dienstleistern, Agenturen und Lieferanten

Du arbeitest Hands-on und fokussiert an deinen Themen, magst Sprints lieber als Halbjahresprojekte und agierst dabei jederzeit als Teamplayer

Du hast eine positive Grundeinstellung, liebst die Herausforderung und machst aus jedem Feedback im Handumdrehen einen Fortschritt

Du kommunizierst exzellent in deutscher und englischer Sprache

Du magst die Arbeit in einem dynamischen Umfeld und hast idealerweise eine Leidenschaft für Start-Ups und Digitales







Das erwartet dich bei uns

Viel Spielraum für eigene Ideen und eine steile Lernkurve

Verantwortungsvolles Arbeiten mit einem hohem Maß an Selbstständigkeit

Teil eines erfolgreich wachsenden Unternehmens zu sein - Kreative Freiräume, flache Hierarchien und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen

Spannende Projekte und interessante Partner aus verschiedenen Branchen

Die Chance, die Wahrnehmung eines tollen Produktes maßgeblich mitzugestalten

Teil eines bunten Teams aus PHP-Freaks, Kreativköpfen, Datenbank-Dompteuren, Social Media-Junkies und Konzept-Gurus zu sein – egal, woher du kommst, du bist herzlich willkommen

Flexible Arbeitszeiten und Home Office Möglichkeiten

Kostenfreie Getränke (Kaffee, Wasser, Tee), Obst und lecker Schoki

Kostenlose Yoga-Kurse

Du arbeitest in modernen, neu eingerichteten Büroräumen in kleinen Teams

Das klingt nach deinem neuen Job? Dann schick uns deine Bewerbung in einem PDF-Dokument inkl. frühestem Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung! Wir freuen uns, von dir zu hören! Für weitere Informationen besuche gern unsere Website.