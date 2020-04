Junior Fintech Consultant (m/w/d) im Projektmanagement (Finance/Accounting) bei QPLIX GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

QPLIX entwickelt und betreibt eine Software Lösung für das Management komplexer Vermögen. Über die Plattform werden insgesamt bereits mehr als 70 Mrd. EUR von namhaften Kunden verwaltet. Sie nutzen QPLIX für das Management aller Bestandteile ihres verwalteten Vermögens, welches von Aktien, Anleihen, Private Equity Funds und Immobilien bis hin zu einzigartigen Assets, wie Kunst und Sammlerstücken oder sogar Flugzeugen und Golfplätzen reicht. Das QPLIX-Team vereint Software Engineering und Finanz-Experten mit dem gemeinsamen Ziel, die Finanzplattform der Zukunft zu erschaffen.





FinTech Consulting

Als Consultant an der Schnittstelle von Vermögenscontrolling, Buchhaltung, Asset Management und IT unterstützt du Neukunden, wie internationale Single-, und Multi Family Offices, Investment Manager und Banken, mit deinem Know-How bei der Abbildung und Auswertung komplexer Vermögen mithilfe digitaler Lösungen. Hierbei koordinierst du Implementierungsprojekte, berätst die Kunden sowohl bei fachlichen als auch bei prozessualen Fragestellungen und hilfst bei der Strukturierung und Abbildung des gesamten Vermögens in einem der modernsten am Markt verfügbaren Asset Management Systeme - QPLIX. Die fachliche Kombination aus Asset Management, Accounting und IT sowie die Zusammenarbeit mit Kunden, Entwicklern und Spezialisten eröffnet dir die Möglichkeit, eine tragende Rolle bei großen Kundenprojekten zu spielen und die Finanzplattform der Zukunft maßgeblich mitzugestalten.







Deine Aufgaben

Berate und unterstütze internationale Neukunden an der Schnittstelle von Asset Management, Accounting, Vermögenscontrolling und IT bei der digitalen Abbildung komplexer Vermögensstrukturen, Transaktionen und Unternehmensprozesse

Koordiniere Implementierungsprojekte und begleite die komplette Onboarding Phase deiner Kunden

Sei der Ansprechpartner für alle Projektmitglieder mit den verschiedensten fachlichen Hintergründen (Investment Management, Controlling, Buchhaltung, IT usw.) im Rahmen von Onboarding-Projekten

Erarbeite zusammen mit deinen Kunden umfassende Vermögens- und Steuerreports mithilfe der modernen Reporting-Engine der QPLIX Plattform oder über digitale Reporting-Alternativen (z.B. App oder Client Portal)

Konzipiere zusammen mit der Entwicklungsabteilung neue Funktionen für die Plattform und erarbeite auf Basis deiner Erfahrungen Best-Practice-Prozesse

Schule Kunden und Kollegen in spannenden Workshops zu breit gefächerten Themenbereichen





Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich BWL / Finance / Accounting / Wirtschaftsinformatik / Finanzmathematik oder mehrjährige Berufserfahrung

Erste praktische Erfahrung in der Finanzbranche/ Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung / Beratung / Bank (auch gerne im Rahmen von Praktika/Werkstudententätigkeit)

Spaß am Umgang mit dem Kunden (in Deutsch und Englisch)

Gutes Verständnis für unterschiedliche Assetklassen und Accounting

Affinität für neue Technologien

Sicherer Umgang mit MS Office, insb. Excel

Sehr gute Organisationsfähigkeit und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Hohe Motivation und Auffassungsgabe

Hands-on-Mentalität

Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse







Wir bieten

Vertrauen & eine verantwortungsvolle Position

State-Of-The-Art Technik

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice

Startup Flair

Top ausgestattetes Office inkl. gratis Getränke/Obst/Müsli-Bar

Teamevents

Consulting, ohne nur aus dem Koffer zu leben

Ein kunterbuntes Team

Individuelles Weiterbildungs- Paket

Standort im Herzen Münchens



Bewerbung

Sende Deine Bewerbung und Deinen CV per Mail oder rufe uns an.

Erste Fragen beantwortet Larissa Dir gerne.

Wir freuen uns darauf, Dich kennen Zu lernen!

QPLIX GmbH

Nußbaumstraße 12

80336 München