E-Commerce & Plattform Manager (m/w/d) – Start-up bei Steuerbot GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juni 2020

Über uns

Steuerbot ist ein junges Start-up aus Stuttgart und ein Unter­nehmen der Haufe Group. Unsere Mission ist es, allen Menschen eine Steuer­er­klärung wie vom Steuer­berater zu er­mög­lichen. Dazu führt Steuerbot den Nutzer im Chat mit persönlichen, einfach zu ver­stehenden und individuell ange­passten Fragen auf dem optimalen Weg zu seiner Steuer­er­klärung. Mit unserer Steuer-App kämpfen wir dafür, dass wirklich jeder seine Steuer­er­klärung selbst machen kann und das Maximale für sich heraus­holt – unab­hängig von Gehalt und/oder Lebens­situation!

Bei uns geht es darum, kreative Ideen umzu­setzen und unsere Vision Wirk­lich­keit werden zu lassen. Wir ver­stecken uns nicht hinter ausge­fallenen Berufs­be­zeichnungen oder büro­kratischen Prozessen. Statt­dessen behandeln wir alle im Team gleich, fair und geben jede Menge Frei­heit, um gemein­sam etwas Groß­artiges zu (er-)schaffen.

Jeder macht Fehler, wir auch! Wir ver­suchen aber, aus allen Fehlern zu lernen, und treffen unsere Ent­scheidungen immer mit Daten, Logik und gesundem Menschen­verstand.



In nur 6 Monaten wurde Steuerbot zu der am besten bewer­teten Steuer-App in allen App Stores. Von der Entwicklung bis zum Marketing sind wir auf der Suche nach außer­gewöhnlichen Talenten, die uns helfen, unser Business zu skalieren und Steuerbot in die Hände von Millionen Steuer­zahlern zu bringen.





Deine Aufgaben

Als E-Commerce Manager/in spielst du eine ent­scheidende Rolle bei dem Aus­bau unseres eigenen Online-Shops für Steuerbot. Mit deinen Fähig­keiten hilfst du dabei, das Geschäfts­modell Steuer­erklärung für immer nachhaltig zu verändern, und sorgst dafür, dass sich tausende Nutzer mit der Steuer­erstattung sofort ihre Wünsche erfüllen können.





Konkret wirst du

Den Einkauf und die Listung neuer Produkte übernehmen

Den Auf­bau, die operative Betreuung und Optimierung unseres Online-Shops leiten

Du sorgst für den strategischen Ausbau der Geschäfts­beziehungen und verantwortest die Umsetzung der vorab definierten After-Sales-Strategie

Du nutzt alle dir zur Verfügung stehenden Analyse- und Marketing­tools zur Umsatz­maximierung

Die Erstellung und Pflege der Produkt­darstellung (Produkt­beschreibung, Bilder etc.)

Alle Maßnahmen und Vertriebs­zahlen wirst du ohne Um­wege direkt mit den Gründern abstimmen

Du übernimmst die Steuerung externer Dienst­leister und die Abstimmung der internen Abteilungen (Logistik, Controlling, Einkauf, …)

Du erkennst neue Trends und findest die heißesten Produkte im Markt





Das beschreibt dich

Vielleicht hast du ein abgeschlossenes Studium im Bereich E-Commerce oder eine entsprechende kauf­männische / technische Ausbildung, aber als Vertriebler ist dein Netz­werk in der Branche viel wichtiger

Du hast mehr­jährige Berufs­erfahrung im Key Account- oder Client Success Manage­ment und hast hoffent­lich deine Quartals- bzw. Jahres­ziele stets (über)erfüllt

Deine Stärken sind: über­zeugendes Auftreten, ausgeprägte Kommunikations­stärke, sehr strukturierte Arbeits­weise und hohe Eigen­motivation

Du verfügst über ein ausgeprägtes Verhandlungs­geschick, damit wir immer die besten Deals bekommen

Die Verhandlung von Individual­verträgen mit Entscheidern ist dir vertraut

Du hast tiefgreifende Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Shopsystemen sowie Markt­plätzen und deren Back­end­systemen

Von Vor­teil wären auch Kennt­nisse mit HTML, Photoshop, Illustrator oder auch Google Analytics und Firebase

Du bist ein echter Team­player und hast Freude am Arbeiten in einem kleinen, sehr effizienten Team





Das bieten wir dir

Löse mit uns ein Problem, das jeder in Deutsch­land kennt – auch deine Familie und Freunde!

Im coolsten Start-up der Stadt hast du einen großen und vor allem direkten Einfluss auf den Erfolg und die Zu­frieden­heit unserer Nutzer

Top modernes Büro: höhen­ver­stell­bare Tische, ergo­no­mische Stühle, be­schreib­bare Wände

Natürlich flexible Arbeits­zeiten und Home­office

Nagelneue Wunsch­aus­stattung (bevor­zugt Apple- / Mac-Hard­ware)

Kaffee- und Getränke-Flat­rate für alle ️

Ein kleines, familiäres Team

Gemeinsame Aktivitäten im Team

Die passenden Steuerbot-Birken­stock-Büro-Haus­schuhe





Wir sind pragmatisch in dem, was wir tun. Deswegen ist es uns wichtig, dass du deine Zeit nicht mit einem lästigen An­schreiben ver­schwendest, sondern uns kurz und formlos folgende zwei Fragen beant­wortest:

Warum reizt dich Steuerbot?

Was erwartest du von deinem neuen Job bei Steuerbot?