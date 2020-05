Director Brand & Communications (m/w/d) Digitale Kassensoftware bei ready2order

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über ready2order

ready2order wurde 2012 mit der Vision gegründet, administrativen Mehraufwand für Unternehmer mit Hilfe einer digitalen Kassen-App zu eliminieren. Gestartet als Hobbyprojekt und aufgrund der Fiskalisierung stark etabliert, konnte sich ready2order zum Softwareunternehmen transformieren und stellt moderne Geschäftsverwaltungssoftware für Unternehmer her, um ihr Geschäft zu organisieren, managen, verwalten und analysieren.

Derzeit sind mehr als 70 Mitarbeiter bei ready2order beschäftigt, damit +10.000 Kunden ihr Tagesgeschäft abwickeln können.

Vision

Es gibt Unzahl an kleinen Unternehmen da draußen, auf die wir uns tagtäglich verlassen. Der coole neue Coffee Shop, der Friseur meines Vertrauens oder der Kebab-Laden um die Ecke. In allen arbeiten liebe Menschen, mit tollen Ideen, die für ihre Kunden und ihre Leidenschaft gerne die extra Meile gehen.

Es ist Zeit die kleinen Unternehmen zu stärken und endlich Klarheit in den Dschungel von Selbstständigkeit, Richtlinien und Gesetzen zu bringen!

Deswegen müssen wir gemeinsam die Grenzen des Möglichen verschieben. Denn wir akzeptieren nicht, dass Kleinunternehmern so viele Steine in den Weg gelegt werden. Sondern nutzen smarte Software und nehmen damit unser Schicksal selbst in die Hand. Wir bauen eine Plattform mit Experten aus der Steuerberatung, Business, Compliance und Jura, das ihnen ermöglicht wieder die Freiheit zu haben eigene Entscheidungen zu treffen und das zu tun, was ihnen wichtig ist und ihr Unternehmen ausmacht!







Deine Mission

Positioniere ready2orders Marke als #1 Business-Plattform für Kleinstunternehmer in Europa.



In deiner ersten Woche wirst du

die ready2order Academy abschließen und über unsere Geschichte, den Markt und unser Geschäft lernen.

jedes Teammitglied in unseren zwei Standorten kennen lernen.

kennenlern Zeit mit deinem Teammitgliedern und deinen Peers verbringen.



In deinem ersten Monat wirst du

dich intensiv mit der Produkt- und Unternehmensvision auseinandersetzen und ein klares Verständnis aufbauen wie wir wachsen wollen.

dir einen Überblick über unsere “Key-Drivers” und Marketing Kennzahlen verschaffen.

dir ein tiefgründiges Verständnis für unseren Markt und Mitbewerber aufbauen.

dich in unseren Rebranding Prozess einarbeiten.



In deinen ersten drei Monaten wirst du

unseren Rebranding Prozess verantworten.

damit beginnen kreative Marketing-Kampagnen (TV, OOH, Online,...) auszurollen



In deinen ersten sechs Monaten wirst du

mit deinem Team erfolgreich neue Stories und Produkte veröffentlichen.

deine ersten Experimente bereits mit Zahlen belegen und intern bei regelmäßigen Company Updates teilen.







Skills und Erfahrungen um „ready“ zu sein

tiefgründiges Verständnis für Brand Management.

+5 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer ähnlichen Rolle.

Kritisches und kreatives Denken um virale für virale Kampagnen zu sorgen und Kreativität im Team zu fördern.

ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

ausgezeichnete Englischkenntnisse in Wort und Schrift.





Benefits

Wir zahlen ein marktgerechtes Gehalt

wöchentliche Teamevents

gratis Obst und Müsli im Büro

einmal im Quartal eine größere Party

Bei uns kann jeder sein Gerät auswählen - Mac oder Windows



Für erste Fragen wende dich gern an : Thomas Kohler

Wir stellen trotz Corona ein und können die nächsten Wochen ohne Probleme Remote starten. Unser Standort ist in wunderschönen Stadt Wien. Wir sind offen einen Standort in Berlin aufzubauen und bis dahin Remote zu arbeiten.

ready2order GmbH

Hauptstandort:

Treustrasse 22-24

1200 Wien

Österreich