Performance Marketing Lead (m/w/d) bei ready2order

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Deine Mission

Treibe die Leadgenerierung voran und beschleunige unser Wachstum in Deutschland als auch in Österreich und bereite den Rollout für die Internationalisierung vor.

Wir haben bisher eine Software für +12.000 Kleinstunternehmer gebaut und arbeiten an einer Payment, Banking und Lending Lösung. In den nächsten Wachstumsphasen möchten wir europaweit +100.000 Kleinstunternehmen akquirieren um in Europa zum top Finanz-Aggregator zu werden.

Deine Mission ist es das Umsatz und Kundenwachstum massiv zu steigern. Übernimm die volle Verantwortung für die Wachstumsstrategie und verantworte das derzeitige Team über Performance Marketing in enger Abstimmung mit dem Product-, Content-, Business Intelligence- und Data Science-Team.







Hautpaufgaben

Verantworte unsere Wachstumsstrategie und deren Umsetzung.

Schaffe ein skalierbares Multi-Channel-Marketing System um in den nächsten zwei Jahren +100k Merchants einzusammeln.

Verantworte die Paid Kampagnenplanung und -umsetzung.

Etabliere neben Search die Kanäle Social, Display und Affiliate und bilde unsere Performance Marketer aus.

Etabliere den Marketing Intelligence Bereich und baue ein fortgeschrittenes Attributionsmodell um die Marketingausgaben in kurzen Intervallen auf ihren Grenznutzen zu optimieren.





Skills und Erfahrungen um "ready" zu sein

+3 Jahre Teamlead-Erfahrung in einer Marketing-Funktion mit Schwerpunkt auf Paid-Marketing.

+6 Jahre Erfahrung im Performance Marketing.

Selbstbewusster Umgang mit rund EUR 1.000.000,- monatlichen Marketing Budget verteilt über mehrere Märkte.

Kritisches und analytisches Denken um zahlengetrieben Entscheidungen zu treffen und Kreativität im Team zu fördern.

aktionisgetriebene, proaktive Persönlichkeit.

Deutsch als Muttersprache, da wir für die nächsten 12 Monate den Fokus auf Deutschland setzen werden.

ausgezeichnete Englischkenntnisse.





Über ready2order

ready2order wurde 2012 mit der Vision gegründet, administrativen Mehraufwand für Unternehmer mit Hilfe einer digitalen Kassen-App zu eliminieren. Gestartet als Hobbyprojekt, konnte sich ready2order zum Softwareunternehmen transformieren und stellt eine solide digitale Infrastruktur für Unternehmer her, um ihr Geschäft zu organisieren, verwalten und analysieren.

Derzeit sind rund 80 Mitarbeiter bei ready2order beschäftigt, damit +12.000 Kunden ihr Tagesgeschäft abwickeln können.





Vision*

We believe that small businesses doesn't exist, to be managed, they exist to create, perform, deliver. And no matter what they do best, they do best when they can focus on just that.

So, we become the top of mind standard for managing a small business. To get there we create a central access to all essential tools, entrepreneurs really need to unleash the full potential of their business.

We enable small businesses to unleash their full potential.

*Die offizielle Unternehmenssprache ist Englisch