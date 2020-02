Entrepreneur in Residence (m/w/d) bei rebike1 GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Januar 2020

Wir suchen Dich!

Du hast Lust, als Entrepreneur in Residence (m/w/d) Erfahrungen in einem innovativen Start-up zu sammeln? Dann bewirb Dich bei uns!

Wir von rebike1 haben uns als begeisterte E-Biker mit ganzem Herzen dem elektrifizierten Radfahren verschrieben und im Juni 2018 unsere Idee, den E-Bike-Kauf im Internet zu vereinfachen, realisiert. Denn E-Bikes sind praktische Alternativen zu Autos im Alltag und ermöglichen es Nutzern, auch in der Freizeit immer öfter, das Auto stehen zu lassen. Als Kenner der Szene wissen wir um die hohen Ansprüche, die an E-Bikes gestellt werden. Wir kennen aber auch die Sorgen und Ängste, die es beim Kauf eines gebrauchten E-Bikes gibt. Genau an diesem Punkt setzen wir an: Bei unserer Sortimentsgestaltung setzen wir sowohl auf modernste Technik als auch auf Nachhaltigkeit. Bei uns finden die Kunden deshalb sowohl neue als auch neuwertige, gebrauchte E-Bikes zu attraktiven Preisen. Wer sich nicht direkt für den Kauf eines E-Bikes entscheiden möchte, hat außerdem die Möglichkeit, über das Portal eBike Abo für mehrere Monate ein E-Bike zu mieten. Darüber hinaus werden E-Bikes an touristisch hochfrequentierten Standorten über eigene Verleihstationen tageweise zur Kurzzeitmiete angeboten. Mit dem erfolgreichen Konzept „Try and Buy“ wird es dem Kunden zudem ermöglicht, E-Bikes vor dem Kauf intensiv zu testen.

Wir suchen ab sofort für unser Headquarter in München eine/n

Entrepreneur in Residence (m/w/d)







Was es für Dich zu tun gibt

Du recherchierst und beschaffst Informationen für differenzierte Markt- und Potenzialanalysen als Grundlage für datenbasierte Entscheidungen des Managements

Du erstellst Reportings und Präsentationen, die Erkenntnisse über den Markt und die Wettbewerber liefern

Du unterstützt uns bei der Konzeption und Umsetzung innovativer Projekte zur Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen

Du arbeitest aktiv an der Entwicklung digitaler Lösungen und der Konzeption erfolgreicher Kommerzialisierungsmodelle mit







Was Du dafür mitbringen solltest

Du studierst Wirtschaftswissenschaften oder ein angrenzendes Studienfach

Du bist affin für Projekt- und Research-Analysen

Ein sicherer Umgang mit MS Office – insbesondere Excel – ist für Dich genauso selbstverständlich wie organisiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten

Du bist zahlenaffin und sicher in der Bewertung betriebswirtschaftlicher Kennzahlen

Die Mitarbeit in einem schnell wachsenden Start-up mit Hands-on-Mentalität und flachen Hierarchien reizt Dich

Deutsch auf Muttersprachniveau und sehr gute Englischkenntnisse setzen wir voraus







Was wir Dir bieten

Wir bieten Dir eine verantwortungsvolle Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum in einem dynamischen Unternehmen in München. Unser Büro liegt verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station Aidenbachstraße. Du arbeitest in einem modernen Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten und flachen Hierarchien – wir duzen uns und haben keinen Dresscode. Eine moderne technische Ausstattung ist für uns genauso selbstverständlich, wie kostenloser Kaffee, Tee und Wasser. Darüber hinaus stehen Dir unsere E-Bikes zum Testen und Ausleihen jederzeit zur Verfügung. Rund um unser Büro gibt es eine gute Infrastruktur an Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs.







Bewerbung:

Wir freuen uns über Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung.