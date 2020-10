Business Development Manager (m/w/d) bei rexx systems GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

rexx systems ist ein führender Anbieter innovativer Software für das Talent Management, E-Recruiting und Personalmanagement mit Hauptsitz in Hamburg sowie Niederlassungen in Österreich, Schweiz und Schweden. Unsere Lösungen verbessern in ca. 2.000 Unternehmen und für über 1 Million Anwender*innen in 20 Ländern die tägliche Arbeit für Human Resources, Führungskräfte und Mitarbeiter*innen.





Was zu tun ist

Entwicklung bestehender Produkt- und Implementierungs-Partnerschaften

Betreuung und Förderung unserer europäischen Niederlassungen

Aufbau neuer Partnerschaften für Niederlassungen in neuen Ländern

Gewinnung neuer Vertriebs- und Produktpartner

Unterstützung bei Leads und Key Accounts im Ausland

Networking mit Meinungsführern und Entscheidern





Was wir uns wünschen

Berufserfahrung in der Software-Branche B:B in ähnlichen Positionen

Idealerweise Kenntnis des HR Software-Marktes

Verhandlungssicheres Englisch in Sprache und Schrift und sehr gute Deutschkenntnisse

Souveränes Auftreten sowie gute Präsentations- und Moderationsfähigkeiten

Eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Kommunikationsstärke und hohe Reisebereitschaft





Was wir bieten

Attraktives Gehalt

Betriebliche Altersvorsorge (BAV)

Zuschuss zum ÖPNV (HVV)

Kindergartenzuschuss für Eltern

Flexible Arbeitszeit, Jahresarbeitszeitkonto

Teamspirit und tolle Arbeitsatmosphäre (Kicker, Grill, freie Getränke etc.)



rexx systems ist seit Gründung in 2000 ein stetig wachsendes Unternehmen, das solide finanziert und vollkommen unabhängig ist und mehrfach für innovative Produkte und starkes Wachstum ausgezeichnet wurde. Wir bieten engagierten Mitarbeitern/innen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Spannende Projekte, Gestaltungsfreiräume und marktführende Business Software für Ihren Erfolg!