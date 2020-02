Support Manager (m/w/d) bei rexx systems GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

rexx systems ist ein führender Anbieter innovativer Software für das Talent Management, E-Recruiting und Personalmanagement mit Hauptsitz in Hamburg sowie Standorten in Österreich und der Schweiz. Wir zählen seit Jahren zu den am schnellsten wachsenden Anbietern in unserer Branche. Die Software von rexx systems verbessert in ca. 1.000 Unternehmen und für Hunderttausende Anwender die tägliche Arbeit von Personalern, Führungskräften und Mitarbeiter/innen.



Wir suchen in unserer Hamburger Zentrale Leute für die abwechslungsreiche Beratung und den Support anspruchsvoller Kunden - gerne mit Berufserfahrung, aber wir freuen uns auch über Bewerbungen von Berufseinsteigern!







Aufgaben

Unterstützung und Beratung der Kunden bei Fragen zur rexx Software

Kommunikation via Telefon und E-Mail sowie Durchführung von Webinaren

Test und Dokumentation von. evtl. Fehlverhalten der Anwendung

Dialog mit unseren technischen Abteilungen

Qualitätssicherung von Bugfixes und Anpassungen







Anforderungen

Idealerweise Erfahrung in der Kundenberatung, im Support oder im Helpdesk

Grundverständnis im Bereich Internet, Browser, Software

Freundliche, klare Kommunikation und verbindliches Handeln

Kenntnis von Prozessen in der Personalarbeit wünschenswert

Sehr gute Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift

Gute Englischkenntnisse wünschenswert







Unser Angebot

Flexible Arbeitszeit, Jahresarbeitszeitkonto

Attraktives Gehalt

Betriebliche Altersvorsorge (BAV)

Zuschuss zum ÖPNV (HVV)

Kindergartenzuschuss für Eltern, familienfreundlich

Teamspirit und tolle Arbeitsatmosphäre (Kicker, Grill, freie Getränke etc.)

Loggia mit Fleetblick, Kantine im Gebäude sowie zahlreiche, fußläufige Mittags-Locations







rexx systems ist seit Gründung in 2000 ein stetig wachsendes Unternehmen, das solide finanziert und vollkommen unabhängig ist und mehrfach für innovative Produkte und starkes Wachstum ausgezeichnet wurde. Wir bieten engagierten Mitarbeitern/innen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Spannende Projekte, Gestaltungsfreiräume und marktführende Business Software für Ihren Erfolg!