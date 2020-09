Junior Business Developer (m/w/d) bei Sales Rockstar

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Salesrockstar ist das erste Startup-Unternehmen, das sich auf die Zertifizierung der Fachkenntnissen von Business Developern spezialisiert hat. Unsere Mission? Unterstützung deutscher B2B-Startups bei ihrer Vertriebsstrategie, in dem Salesrockstar diesen Business-Developer auf Anfrage vorstellt.

In der Überzeugung, dass eine Person mehr als nur ein Lebenslauf ist, stellen wir die Codes der traditionellen Rekrutierung in Frage, indem wir die Erfolgsmessung des Vertriebs in den Mittelpunkt unseres Auswahlprozesses stellen, und zwar durch einen Rekrutierungsprozess, der ausschließlich online durchgeführt wird.

Junior Business Developer bei Salesrockstar zu sein bedeutet, an unsere Start-up-Kunden vermittelt zu werden, die ihr Produkt auf dem Markt einführen müssen. Es ist auch die Gelegenheit, sich in der Welt des Business Development sehr schnell weiterzuentwickeln.

Du berichtest direkt an den CEO oder Vertriebsleiter des Kunden vor Ort und stehst auch in engem Kontakt mit Deinem Salesrockstar-Coach. Du wirst dafür verantwortlich sein, die besten Hebel zu finden, um das kommerzielle Wachstum des Produkts voranzutreiben.





Als solcher musst du - je nach der von Dir gewählten Mission - bei den folgenden Aufgaben eingreifen:

Erstellen von Hunting-Listen zur Vorbereitung des Markteintritts

Unterstützung in der Neukundengewinnung mittels Cold Calling und Mailing-Kampagnen

Ansprache von Neukunden

Erweiterung der Lead-Quellen

Verwaltung der Lead-Pipeline

Betreuung der bestehenden Leads

Präsentieren von Lösungen/Produkten online

Lead-Generierung und Growth-Hacking





Was du mitbringst:

Du hast gerade eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und/oder verfügst über mindestens ein oder zwei Jahr/e Erfahrung im Bereich Business Development (Business Developer, Vertriebsmitarbeiter, SDR, Call Center Mitarbeiter usw.).

Hohe Affinität zu Sales und erste Erfahrung in diesem Bereich.

Du hast keine Angst vor der Akquise / Cold Calling.

Du willst Dich energisch und enthusiastisch an der Entwicklung eines ehrgeizigen Startups beteiligen, indem Du Dich durch deine Leistung von anderen differenzieren kannst.

Wichtig ist, dass Du gerne eigenverantwortlich arbeitest.

Du sprichst und schreibst fließend Deutsch (fließendes Englisch oder andere Sprache ist ein

Plus).





Was kannst du von uns erwarten?

Ein schnell wachsendes Startup mit viel Verantwortung und Spielraum für die Umsetzung Deiner Ideen.

Ein attraktives Fixgehalt (ab 2000 € vor Steuern) + leistungsorientierter Bonus.

Mentorship durch einen erfahrenen Business Development Manager, der eng mit Dir zusammenarbeitet.

Regelmäßiges Feedback, um Deine individuelle Entwicklung zu fördern.

Eine Gemeinschaft leidenschaftlicher Business Developer, die sich gegenseitig unterstützen.

Projekte, die Deinen Wünschen und Ambitionen in fester oder freiberuflicher Arbeit angepasst

sind.





Der Rekrutierungsprozess ist vollständig von zu Hause aus durchführbar. Er besteht aus 4 Schritten, bevor Du einen Kunden triffst!

Klingt nach einer spannenden Herausforderung?

Dann werde Teil der Salesrockstar Community und bewirb Dich mit Einsendung Deines Lebenslaufs / Linkedin/XING Profils /Motivationsschreibens unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung (Minimum Fix & Minimum Total Compensation) bei Fabrice Martin.

Bei Fragen kannst Du Dich gerne auch telefonisch (+49 (0)211 93672524) mit ihm in Verbindung setzen. Fabrice wird Dich dann über die weiteren Schritte im Bewerbungsverfahren informieren.

Wir freuen uns!