Geschäftsführer (m/w/d) bei SaleSphere

Frühestmöglicher Eintrittstermin Mai 2020

Über uns

Spannende Aufgaben, ein lebendiges Arbeitsumfeld, Teamgeist und zukunftsweisende Entwicklungsmethoden erwarten Sie bei der mVISE AG und ihrem Tochterunternehmen, der SaleSphere GmbH.

SaleSphere digitalisiert den Vertrieb und Außendienst.

Mit Hilfe unserer App haben unsere Kunden schnellen Zugriff auf alle ihre relevanten Produkt- und Kundeninformationen – zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und wir wollen noch mehr: In Zukunft möchten wir weitere Drittsysteme an SaleSphere anbinden, um Daten aus allen verschiedenen Systemen vereinen zu können. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung - gestalten Sie mit uns die digitale Zukunft!





Ihre Aufgaben

Strategische und technische Weiterentwicklung des Produktes

Sofortige Aufnahme der Vertriebsaktivitäten, sowie Aufbau und Weiterentwicklung unserer Kundenbeziehungen

Ausarbeitung eines Vertriebsplanes zur Steigerung der Lizenzverkäufe

Repräsentation des Unternehmens nach Außen und innerhalb der mVISE AG

Verantwortung für unser 6-köpfiges deutsch- und englischsprachiges SaleSphere Entwickler-Team





Das bringen Sie mit

Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse in der Softwarebranche und konnten bereits Führungserfahrungen sammeln.

Wir freuen uns, wenn Sie bereits über ein ausgebautes Vertriebsnetzwerk verfügen.

Sie können mit Ihrer Hands-On-Mentalität und Kommunikationsstärke Ihre Mitarbeiter, sowie unsere Kunden gleichermaßen begeistern.

Sie entwickeln gerne neue Ideen und sind besonders gut darin, Visionen in Projekte umzusetzen und dafür zu sorgen, dass diese Wirklichkeit werden.

Eine Reisebereitschaft für Kundentermine, Messen und Teammeetings ist für Sie selbstverständlich.





Das bieten wir