Manager (m/w/d) für das Liefergeschäft Betriebsverpflegung bei Sander Holding GmbH & Co. KG

STECKBRIEF Manager (w/m/d) für das Liefergeschäft Betriebsverpflegung in unbefristeter Festanstellung



Arbeitsplatz beim Qualitätsführer im Food-Markt in 56291 Wiebelsheim (Rheinland-Pfalz), ca. 80% Home-Office möglich , gerne in Rhein-Main oder NRW

Rabatte und Benefits bei hunderten Partner-Unternehmen in ganz Deutschland, z.B. in unseren Hotels und Restaurants

Abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Berufsausbildung mit jeweils mehrjähriger relevanter Berufserfahrung, insb. aus Marketing und Vertrieb

Mehrjährige Erfahrung in der Leitung interdisziplinärer Projekt-Teams

Affinität zu gutem Essen, digitalen Prozessen und aktuellen Trends in der Food-Branche

Erfahrung in der Markteinführung neuer Dienstleistungen