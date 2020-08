Kundenbetreuer (m/w/d) bei SchmidtColleg GmbH & Co. KG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Du hast Humor, arbeitest gern eigenständig und auf Dich ist Verlass. Du hast eigene Ideen, bist ein Teamplayer, hast Spaß am Umgang mit Menschen und Du hast die Fähigkeit einen kühlen Kopf zu bewahren. Dazu kommt vielleicht noch, dass Du ein liebevolles Verhältnis zu Google Tabellen und (Online-) Programmen hast. Du hörst und liest zwischen den Zeilen und es macht Dir einfach Spaß Kunden glücklich zu machen.



Sind wir das, was Du suchst?

Wir sind ein kleines, kreatives Team, arbeiten im Büro oder im Homeoffice und eigentlich wünschen wir uns jemanden mit dem wir Pferde stehlen können. Wir läuten den Startschuss in eine neue Ära ein, denn uns gibt es schon fast 35 Jahren. So lange führt das SchmidtColleg auch schon mittelständische Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit dem System UnternehmerEnergie zu individuellen und dauerhaften Erfolg. Unsere Kunden sind Gründer, Geschäftsführer, Vorstände und Führungskräfte des deutschen Mittelstandes.





Was wir bieten:

Einen unbefristeten Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub im Jahr in Vollzeit in einem familiären Team. Eine attraktive Vergütung, flache Hierarchie verbunden mit einer offenen und ehrlichen Unternehmenskultur. Tolle KollegInnen, 3 Hunde, Spaß am Arbeitsplatz und jede Menge Weiterentwicklungsmöglichkeiten.





Klingt spannend?



Dann sende uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen sowie den frühesten Einstellungstermin und Deine Gehaltsvorstellungen per E-Mail an Jantje Bartels. Wir freuen uns! Wenn Du vorab Fragen zum SchmidtColleg oder zur Stelle hast, einfach schreiben. Wir (inkl. Sharky, Herr Krüger und Knuti) freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!