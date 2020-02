(Senior-) Softwareentwickler IT-Security (m/w/d) bei Secardeo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über uns

Die Secardeo GmbH ist als Unternehmen im Wachstumssegment IT Sicherheit seit 2001 erfolgreich am Markt. Unsere wegweisenden Lösungen für das Certificate Management schaffen ein hohes Maß an PKI-Automatisierung. Unsere Kunden sind globale Player aus vielen Branchen und Ländern. Aufgrund der starken Nachfrage wachsen wir extrem überdurchschnittlich und schaffen damit exzellente Perspektiven für hochkarätige, motivierte IT-Security Experten.

Wir bieten Ihnen in Ismaning bei München eine Chance als (Senior-) Softwareentwickler IT-Security (m/w/d)







Was können Sie bei uns machen

Agile Entwicklung von PKI Software

Konzeption und Realisierung von Certificate Managementlösungen

Unterstützung unserer Kunden bei Setup und Betrieb

Dokumentation und Software-Test







Was sollten Sie mitbringen

Hochschulabschluss als Informatiker oder Ingenieur

Gute Programmierkenntnisse unter Windows mit .NET, C# und C++

Basiswissen zu unseren Kerntechnologien PKI und X.509

Wünschenswert sind Kenntnisse zu Active Directory

Bereitschaft zu gelegentlichen Reisen

Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse







Was können wir Ihnen bieten

Pioniergeist und Eigenverantwortung ohne hemmende Hierarchien

Gewaltiges Lernpotenzial und Freiraum für Ideen

Sicherer Arbeitsplatz mit solider finanzieller Stabilität

Überdurchschnittliche Vergütung

Flexible Arbeitszeiten

Sehr angenehme Räumlichkeiten mit guter Verkehrsanbindung

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer Unterlagen per E-Mail oder Post mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen Eintrittstermins an:

SECARDEO GmbH

Dr. Gunnar Jacobson

Hohenadlstr. 4

D-85737 Ismaning

Fax.: 089-18935899