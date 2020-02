Werkstudent Business Development (m/w/d) bei Senacor Technolgies AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Über Senacor

Als Spezialist für IT-Transformationen gestalten wir mit mehr als 550 Mitarbeitern die IT Landschaften führender Finanzdienstleister und Industrieunternehmen. Als verlässlicher Partner schaffen wir mit unseren Kunden wie z.B. Deutsche Bank, BMW, Daimler, GLS und Deutsche Bahn die Basis für deren Business von Morgen. Mit einem profitablen Wachstum von 15-20% p.a. gehören wir zu den wachstumsstärksten Beratungen Deutschlands. Dabei haben wir uns die Dynamik und Nahbarkeit eines Start-Ups bewahrt und bieten zugleich die Erfahrung und Professionalität eines rund 20 Jahre erfolgreich am Markt agierenden IT-Unternehmens.







Deine Chance

Unterstütze das Management bei der strategischen Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder und gestalte die Zukunft von Senacor aktiv mit. Bei uns erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben und interessante Projekte – so erhältst du Einblicke in die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen und kannst dich in einem professionellen Umfeld weiterentwickeln.







Deine Aufgaben

Koordination und Realisierung eigener Projektaufgaben im Business Development

Unterstützung bei der Gewinnung von Neukunden

Eigenständige Übernahme von Rechercheaufgaben und Analysen von Unternehmens- und Brancheninformationen

Unterstützung in Vorbereitung und Durchführung von Kundenveranstaltungen und Vorträgen

Erstellung von Präsentationen und Entscheidungsvorlagen für unser Management sowie administrative Vorbereitung von Managementterminen

Unterstützung in Aufbau und Optimierung des Controllings







Dein Profil

Überdurchschnittliche Noten im Studium der Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung

Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Bereich Business Development und/oder Marketing

Sehr gute analytische Fähigkeiten, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise sowie Spaß an neuen Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld

Sehr guter Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint







Passt dieses Profil zu dir? Dann solltest du dich unbedingt bei uns bewerben und unser Team am Standort München oder Hamburg ab sofort verstärken. Gerne ermöglichen wir dir flexible Arbeitszeiten bei bis zu 20 Std./ Woche.



Bitte habe Verständnis dafür, dass wir Bewerbungen ausschließlich über unser Webformular akzeptieren.