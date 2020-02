Fullstack Softwareentwickler (m/w/d) - Java / JavaScript bei Senacor Technologies AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Deine Leidenschaft sind innovative Technologien und moderne Software?

Senacor bietet den passenden Einstieg in die professionelle Softwareentwicklung. Als Developer bei Senacor schreibst du nicht einfach nur Code: Du entwickelst oder integrierst geschäftskritische Unternehmensanwendungen, suchst exzellente Lösungen für technische Herausforderungen und setzt dabei moderne Technologien weit jenseits von Hello World ein.







Was dich bei uns erwartet

Coding als Berufung. Wir helfen Lösungen zu schaffen, die unsere Kunden besser, schneller, agiler, effizienter werden lassen. Full Stack mit aktuellen und vielfältigen Technologien (z.B. Java, JavaScript, Kotlin, Node.js, Swift, Kubernetes, Docker, Flutter).



Teams und Persönlichkeiten. Gleichzeitig. Wir arbeiten interdisziplinär und lernen auf Augenhöhe von- und miteinander. Bei uns entwickelst du dich in deinem eigenen Tempo weiter und wir stellen dir dafür individuelles Weiterbildungsbudget zur Verfügung.



Mehr als nur Projektarbeit. Bei uns findest du eine aktive Techie Community. Wenn du Lust hast, kannst du in unseren internen Innovation Labs und Code Camps zeigen, wofür dein Herz schlägt und täglich weiterlernen und besser werden.



Agile Teams. Gemeinsam vor Ort. Wir sind i.d.R. unter der Woche beim Kunden und freitags in der jeweiligen Homebase – Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart oder Wien. Als Developer reist du je nach Projektsetting im Schnitt 40%. Am Standort Nürnberg können wir dir auch einen dauerhaften Einsatz vor Ort ohne Reisetätigkeit anbieten.



Gestalte deine Arbeitswelt selbst. Zusätzliche Tage für Urlaub und Weiterbildung, reduzierte Arbeitszeit, Sabbatical – mit dem Senacor FlexContract bieten wir dir volle Flexibilität.







Du passt zu uns, wenn...

…dich Softwareentwicklung schon im Studium begeistert hat

…du vertiefte Kenntnisse in klassischer und agiler Software-Entwicklung mit Java, JEE oder JavaScript mitbringst

…deine Leidenschaft für IT und geniale Softwarelösungen das bestimmt, was du tust, und sich auf andere überträgt

…du gut Deutsch sprichst, gerne im Team arbeitest und Herausforderungen mit Pragmatismus und gehörigem Biss anpackst







Passt dieses Profil zu dir? Dann sende uns deinen CV mit deinem technischen Skill sicher und unkompliziert über unser Webformular!