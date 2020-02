Senior/Lead Developer Mobile Solutions (m/w/d) – iOS | Android bei Senacor Technologies AG

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Mobile first, Senacor next?

Bei Senacor gestalten Menschen, die ihre Energie in die Weiterentwicklung von erfolgreichen und innovativen Projekten stecken wollen. Ohne lange Reden, ohne Bürokratie. Davon 180 Entwickler mit hohem Anspruch an Code-Qualität. Mit Vorliebe für moderne und skalierbare Technologien. Für maßgeschneiderte Anwendungen, die unsere Kunden agiler und effizienter und das Leben der Nutzer einfacher machen. Und hier kommst du ins Spiel.



Entwickle mit uns als Senior/Lead Mobile Developer (m/w/d) im agilen Team intuitiv nutzbare, robuste Apps – je nach deinem Fokus für Android und/oder iOS. Coden ist deine Leidenschaft, deine Expertise und dein guter Blick für Usability machen dich aber auch bei der technischen Konzeption zum wertvollen Sparringspartner. Durch Continuous Integration, Behaviour Driven Development und Consumer-Driven-Contracts stellst du die Qualität deines Codes sicher und gestaltest so gemeinsam mit deinem Team hochperformante Mobile Solutions.





Was dich bei uns erwartet

Teams und Persönlichkeiten. Gleichzeitig. Wir arbeiten interdisziplinär und lernen auf Augenhöhe von- und miteinander. Du bestimmst du das Tempo deiner Weiterentwicklung und des Ausbaus deiner technischen Verantwortung – wir stellen dir dafür individuelles Weiterbildungsbudget zur Verfügung.



Werde Teil unserer aktiven Techie-Community. Wir leben Innovation und wollen uns stetig weiterentwickeln. Für einen regen Austausch in unserer Techie-Community setzen wir deshalb auf Innovation Labs, Techie Lunches und Code Camps.



Gestalte deine Arbeitswelt selbst. Zusätzliche Tage für Urlaub und Weiterbildung, reduzierte Arbeitszeit, Sabbatical – mit dem Senacor FlexContract bieten wir dir volle Flexiblität.



Agile Teams. Gemeinsam vor Ort. Wir sind i.d.R. unter der Woche beim Kunden und freitags in der jeweiligen Homebase – Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart oder Wien. Als Developer reist du je nach Projektsetting im Schnitt 40%.







Du passt zu uns, wenn...

… du in der Mobile-Welt zuhause bist und dich für digitale Trends rund um Apps und Web-Technologien begeisterst

… du Erfahrung in der mobilen Entwicklung mitbringst – egal ob für Android (Kotlin, Java) und/oder iOS (Swift)

… du gut Deutsch sprichst, gerne im Team arbeitest und Herausforderungen mit Pragmatismus und Enthusiasmus anpackst







Passt dieses Profil zu dir? Dann sende uns deinen CV mit deinem technischen Skill sicher und unkompliziert über unser Webformular!