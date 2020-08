Performance Marketing Manager (m/w/d) cloudbasierte Buchhaltungssoftware bei sevDesk GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Wir bei sevDesk

Mit unserer cloudbasierten Softwarelösung krempeln wir den verstaubten Buchhaltungsbereich von Kleinunternehmern und Selbstständigen um! Wir bauen smarte Lösungen auf Basis neuster Technologien. sevDesk ist für uns dabei mehr als nur ein Projekt. sevDesk ist für uns eine Leidenschaft, an deren Potenzial wir glauben! Unser Team besteht derzeit aus über 90 Personen und wächst weiter. Werde auch du Teil der sevFamily!







Deine Mission



Du machst auf sevDesk aufmerksam! Als Performance Marketing Manager bist du für die Steuerung und Optimierung von Facebook, Display und anderen Performance Marketing Kampagnen verantwortlich.





Deine Aufgaben

Du bist für die Planung, Umsetzung und Optimierung von Display-, Remarketing- und Search-Kampagnen verantwortlich

Du kümmerst dich um das Monitoring und die Optimierung deiner Performance Marketing Kampagnen, wie z.B. Facebook Ads, LinkedIn Ads, AdRoll oder Google Ads)

Du führst standardisierte Reportingprozesse in deinem Bereich ein, überwachst fortlaufend die KPIs deiner Kampagnen und generierst somit relevante Insights für das ganze Team

Du verwaltest das Budget und übernimmst das Controlling in deinem Bereich

Du führst eigenständig A/B-Tests deiner Anzeigen durch und optimierst diese

Du hältst Ausschau nach neuen Kanälen und testest diese

Du entwickelst unsere Performance Marketing Strategie weiter





Dein Anforderungsprofil

Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Steuerung und Optimierung von Performance Marketing Kampagnen mit

Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Facebook Ads, Remarketing mit Google Display, AdRoll oder Criteo und Google Ads

Du triffst deine Entscheidungen auf Basis von Daten und weniger nach Bauchgefühl

Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und dein Herz schlägt bei komplexen Datenauswertungen in Excel schneller

Du würdest dich als kreativ bezeichnen und erkennst gelungene Display Ads auch ohne Brille

Du brennst dafür den Bereich “Performance Marketing” auf das nächste Level zu bringen





Was wir dir bieten

Auch wir bei sevDesk kennen keine universelle Glücksformel für die Arbeitswelt. Aber gemeinsam arbeiten wir täglich daran, zu verstehen, was genau das Glücksgefühl unsrer sevFamily dauerhaft steigern kann. Denn ein ausgeprägtes Glücksgefühl im Berufsalltag macht uns produktiver, steigert die Freude an der täglichen Arbeit, reduziert Stress, sorgt für eine positive Atmosphäre und schafft so das Fundament für sowohl den Unternehmenserfolg als auch den individuellen Erfolg eines jeden.

Start-up Spirit in einem erfolgreichen Software-Unternehmen

Modernes Arbeiten, Freiheit, Transparenz und Verantwortung

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice Möglichkeit

Ein cooles Büro zum Wohlfühlen im Herzen Offenburgs

Arbeitsplatzgestaltung nach deinen Wünschen, freie Wahl der Hardware (Laptop kannst du auch privat nutzen)

Gratis Frühstück, Obst, Getränke, Süßigkeiten und noch vieles mehr

Vor allem aber: ein richtig gutes Team! <3





Das ist genau das, was dir Spaß macht?

Dann bewirb dich über den roten Button "Für diesen Job bewerben".

Bitte teile uns hier auch dein frühestmögliches Startdatum und deinen Gehaltswunsch mit!





Du hast Lust auf sevDesk, aber es ist gerade kein Job für dich dabei?

Dann bewirb dich gerne initiativ!



Besuche uns auf kununu und Instagram

Wir freuen uns auf dich!



sevDesk GmbH

Hauptstraße 115

77652 Offenburg