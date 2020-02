Senior Performance Marketing Manager (m/w/d) bei Seven Senders GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform für den Paketversand. Das Unternehmen verbindet Versender mit seinem Carrier-Netzwerk aus über 100 Paketzustellern in Europa, und ermöglicht so exzellenten, lokalen Versand als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Mit zusätzlichen Versandservices, wie Claims Center, Versicherung, Retourenportal und Labels, macht Seven Senders den internationalen Versand zur einfachen Sache. Automatisierte Versandbenachrichtigungen, Tracking- und Monitoringlösungen sorgen für einen transparenten Versandprozess. Monatliche Reports und Analysen ermöglichen die datenbasierte Optimierung der internationalen Versandperformance. Versender erhalten alles aus einer Hand und reduzieren Komplexität.





Deine Aufgaben

Du generierst MQLs durch effektives Lead Scoring, Lead Nuturing und verantwortest Workflows zur Conversion in SQLs.

Du übernimmst Erstellung, Management und Optimierung unserer Paid Social Media– und SEO-, SEA - Kampagnen.

Du entwickelst und optimierst Kampagnen, Zielgruppen-Targeting, Bidding-Strategien, sowie Keyword-Sets

Du arbeitest an Conversionoptimierung und A/B – Tests für unseren gesamten Onlineauftritt (website, landing pages) um die Qualität der Leads zu verbessern.

Du analysierst Klick-, Öffnungs- und Conversion-Raten und ziehst daraus die richtigen Schlüsse zur Kampagnenoptimierung





Anforderungen

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, Medien- oder Kommunikationswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik oder eine andere vergleichbare Ausbildung

Du hast 3 Jahre Berufserfahrung am besten im B2B Bereich

Du sprudelst nur so vor Ideen für neue Lead-Kampagnen und setzt diese lieber gestern als heute in die Tat um

Du unterstützt uns tatkräftig dabei, die Reichweite unserer Online-Marketing-Kanäle zu erhöhen.

Du kennst Dich bestens mit den gängigen Tools (Google AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager, LinkedIn- & Facebook Ad-Manager, Wordpress sowie vorzugsweise Hubspot) aus

Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative

Du arbeitest selbständig und strukturiert und hast höchste Ansprüche an die eigene Arbeitsqualität





