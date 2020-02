Senior Sales Manager (m/w/d) - B2B bei Seven Senders GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform für den Paketversand. Das Unternehmen verbindet Versender mit seinem Carrier-Netzwerk aus über 100 Paketzustellern in Europa, und ermöglicht so exzellenten, lokalen Versand als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Mit zusätzlichen Versandservices, wie Claims Center, Versicherung, Retourenportal und Labels, macht Seven Senders den internationalen Versand zur einfachen Sache. Automatisierte Versandbenachrichtigungen, Tracking- und Monitoringlösungen sorgen für einen transparenten Versandprozess. Monatliche Reports und Analysen ermöglichen die datenbasierte Optimierung der internationalen Versandperformance. Versender erhalten alles aus einer Hand und reduzieren Komplexität.





Deine Aufgaben

Der Key Account Manager B2B (m/w/d) stellt sicher, dass Bestandskunden bei Seven Senders zufriedene Kunden sind. Enge Kundenbeziehungen für eine nachhaltige Umsatzsteigerung aufzubauen ist das primäre Ziel. Dafür werden Erwartungen der Kunden aktiv gesteuert, Anregungen für Serviceverbesserungen aufgenommen und in mögliche neue Lösungen überführt.

In der Funktion des Key-Account-Managers B2B (m/w/d) arbeitest Du an folgenden Themen:

Betreuung und Entwicklung von Bestandskunden im gesamten Life-Cycle

Aktives Management von Kundenbedürfnissen und -erwartungen

Umsetzung von Kennzahlen-basierten Maßnahmen zur Sicherstellung von Ergebniszielen

Erstellung von Angeboten und Durchführung von Vertragsverhandlungen

Entwicklung und Umsetzung von Sales-Strategien in Zusammenarbeit mit dem Vertriebs- und Marketingteam

Begeisterung von Kunden sowie Repräsentation unseres Unternehmens auf Veranstaltungen und Messen





Deine Anforderungen

Du hast Dein Studium oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Du kannst eine der Position angemessene Berufserfahrung als Key-Account-Manager vorweisen

In deinen bisherigen Stationen spielten die Bereiche Logistik und E-Commerce/ FMCG / Retail eine Rolle

Du verfügst über ein argumentationsstarkes Verhandlungsgeschick und überzeugst mit Deinem Auftreten vor Entscheidern beim Kunden

Vertriebsorientiertes Denken, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit zeichnen Dich aus

Mit Deinen analytischen Fähigkeiten triffst Du zahlenbasierte Entscheidungen

Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind fließend in Wort und Schrift

Sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen runden Dein Profil ab





