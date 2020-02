Talent Acquisition Manager (m/w/d) bei Seven Senders GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin März 2020

Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform für den Paketversand. Das Unternehmen verbindet Versender mit seinem Carrier-Netzwerk aus über 100 Paketzustellern in Europa, und ermöglicht so exzellenten, lokalen Versand als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Mit zusätzlichen Versandservices, wie Claims Center, Versicherung, Retourenportal und Labels, macht Seven Senders den internationalen Versand zur einfachen Sache. Automatisierte Versandbenachrichtigungen, Tracking- und Monitoringlösungen sorgen für einen transparenten Versandprozess. Monatliche Reports und Analysen ermöglichen die datenbasierte Optimierung der internationalen Versandperformance. Versender erhalten alles aus einer Hand und reduzieren Komplexität.



Deine Aufgaben

Unterstütze als Talent Acquisition Manager (m/w/d) unser 4-köpfiges People Team dabei die besten Talente für Seven Senders zu finden.

Du verantwortest den Full-Cycle Recruiting Prozess vom Anforderungsprofil bis zur Vertragsverhandlung

Du steuerst deine Kandidatenpipeline durch Direct Search und Job Posts

Du arbeitest eng mit deinen Hiring Managern zusammen und bist ein wichtiger Sparringspartner für unsere Manager und das People Team.

Du stellst eine exzellente Candidate Experience der Bewerber sicher

Du bist kreativ im Finden und Ansprechen passender Talente und begeisterst diese für unser Unternehmen

Du betreust ein eigenes Projekt deiner Wahl aus dem People Bereich

Anforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-, Sozial- oder Kommunikationswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung

Mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich Recruiting

Praktische Erfahrungen im Sourcing und direkter Ansprache von Kandidaten

Die Fähigkeit sich schnell in neue Prozesse und Bereiche hinein versetzen zu können

Du bist ein Kommunikationstalent sowohl in der Kommunikation mit Kandidaten als auch in der Zusammenarbeit mit deinen Hiring Managern

Eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Engagement und Verantwortungsbewusstsein

HR hat für dich immer eine Vorbildfunktion im Unternehmen

Dein Deutsch und Englisch ist mindestens verhandlungssicher

