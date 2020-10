Operations Manager (m/w/d) bei sigo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

Mach die Stadt mit sigo mobil! Unser Lastenrad-Sharing ist die wirtschaftliche und umweltfreundliche Alternative zum Auto. Mit dem E-Lastenrad bringst du die Kinder flott zur Kita, die Einkäufe bequem nach Hause und hältst dich auch noch fit. Per App leihst du das Rad jederzeit an unserer Ladestation aus. Und dank E-Motor bist du leichter unterwegs und bewegst selbst große Lasten mit einem Lächeln.



Seit Mitte Februar 2020 sind wir endlich “am Markt” und mittlerweile in 7 Städten deutschlandweit aktiv.







Was wir Dir bieten

Aufbau des führenden Mobilitätsanbieters für E-Lastenrad-Sharing,

Die einzigartige Möglichkeit, ein Unternehmen mitzugestalten

… und die Verkehrswende voranzubringen!

Spaß bei der Arbeit in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien





Deine Aufgaben

Management von Kundenservice, Wartung und Instandhaltung

Weiterentwicklung und Aufbau der Service-Strukturen

Aufbau eines Reporting-Systems zur Analyse und Interpretation relevanter Kennzahlen

Entwicklung eines Systems zur Qualitätssicherung und -optimierung







Wen wir suchen