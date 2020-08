Inhouse Consultant / Projektmanager (m/w/d) bei SKR Reisen GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

SKR Reisen ist das Original für besondere Erlebnisreisen in kleinen Gruppen - weltweit. Bis „Corona“ haben wir eine außergewöhnliche Wachstumsgeschichte geschrieben.

Zur Vorbereitung unseres weiteren Wachstumes nach Corona suchen wir zeitnah eine/n: Inhouse Consultant / Projektmanager (m/w/d)





Deine Perspektiven

Als Inhouse Consultant / Projektmanager (m/w/d) arbeitet Du an den wichtigsten strategischen Projekten und Analysen des Unternehmens mit und trägst so in wesentlichem Maße zum Unternehmenserfolg bei. Du machst unseren zukünftigen Erfolg nachhaltig, weil Du nicht nur analytisch arbeiten willst, sondern auch die Kraft, Ausdauer und Intelligenz hast, die von Dir analysierten Ergebnisse gemeinsam mit den touristischen Abteilungen oder den IT-Entwicklern täglich operativ umzusetzen.

Du möchtest Verantwortung übernehmen und tatsächlich unverzichtbar sein?

Du möchtest mit einem außergewöhnlich tollen Team arbeiten?

Du möchtest Dich kontinuierlich weiterentwickeln?





Deine Aufgaben

Als „Inhouse Consultant / Projektmanager (m/w/d)“ trägst Du als Teil Deines Teams durch Deine operativen Veränderungsprojekte maßgeblich zum Unternehmens-Erfolg bei. Dabei arbeitest Du in hohem Maße eigenständig:

Prozess-Optimierung: bspw. Verbesserung der Laufzeiten der Buchungsprozesse, Optimierung des Flug-Einkaufs oder Verbesserung der Auslastung unserer Reisetermine

bspw. Verbesserung der Laufzeiten der Buchungsprozesse, Optimierung des Flug-Einkaufs oder Verbesserung der Auslastung unserer Reisetermine Optimierung unserer Software-Unterstützung: bspw. kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse, Einführung von Qualitätssicherungs-Systemen, Automatisierung von bisher manuellen Prozessen, Einführung von Reporting- oder Export-Prozessen

bspw. kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesse, Einführung von Qualitätssicherungs-Systemen, Automatisierung von bisher manuellen Prozessen, Einführung von Reporting- oder Export-Prozessen Kosten-Senkung: bspw. Analyse der möglichen Automatisierung von Prozessen, Outsourcing von Prozessen an externe Dienstleister

bspw. Analyse der möglichen Automatisierung von Prozessen, Outsourcing von Prozessen an externe Dienstleister Daten-Management: bspw. Optimierung der Datenstrukturen für schnellere Prozesse oder für höhere Transparenz als zukünftige Entscheidungsgrundlage





Was Du mitbringst

Mind. 3 Jahre relevante Berufserfahrung

Erfolgreich abgeschlossenes Studium, möglichst mit Management-Bezug

Strukturiertes Denken & klare Kommunikation

Hohe Motivation, täglich operativ Veränderungen zu erzeugen

In stressigen Situationen einen kühlen Kopf bewahren und priorisieren können

Operative Entscheidungsfähigkeit bei gleichzeitigem analytischem Weitblick

Sicheres Auftreten mit Durchsetzungsvermögen und Sozialkompetenz





Wir bieten Dir

Super nette, engagierte und motivierte Kolleg/innen

Ehrliches Feedback und kontinuierliche Weiterentwicklung

Helles, modernes Büro mit viel Glas im Szenenbezirk „Belgisches Viertel“ im Herzen von Köln (bzw. aktuell vollständig mobiles Arbeiten J)

Kostenloses Obst, Gemüse, Kaffee, Tee & Wasser

Regelmäßige Teamevents und Teamlunch

Attraktive Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge

Massive Vergünstigungen für private Reisen durch unser Touristik-Netzwerk

Bewirb Dich JETZT unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit.