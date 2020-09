Venture Development Manager (m/w/d) bei SmartFlix

Frühestmöglicher Eintrittstermin November 2020

Über uns

SmartFlix ist als Marke der ISYfyd Systems GmbH seit 2016 im Markt für Gebäudeautomation erfolgreich tätig. Wir sind ein junges Unternehmen mit Sitz in Berlin-Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz. Wir beraten Hauseigentümer zu ihren Wünschen und Anforderungen und sind Ansprechpartner von der Installation bis zur Einweisung in das individuelle Smart Home System. Wir sind herstellerunabhängig und bieten unseren Kunden das gesamte Spektrum an hochwertigen Smart Home Marken u.a. Google Home, Sonos, Amazon Alexa, Apple Homekit, Loxone an. Unsere SmartFlix Experten sind vor Ort bei unseren Kunden. Zusammen mit starken Investoren arbeiten wir daran, SmartFlix zum führenden Unternehmen Deutschlands für professionelle Smart Home Ausstattung zu machen.

Dafür suchen wir hochmotivierte und exzellente Mitarbeiter für den Ausbau unseres stark wachsenden Unternehmens am Standort Berlin. Wir freuen uns auf Dich!





Was wir bieten

Tolle Arbeitsatmosphäre mit Büro im Herzen Berlins (Rosa-Luxemburg-Platz) mit der Möglichkeit auf Home Office

Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiven Vergütungspaket inkl. ESOP

Viel Eigenverantwortung, Entscheidungsfreiheit und Abwechslung vom ersten Tag an

Du hast großartige Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen

Regelmäßiges Feedback und maßgeschneiderte Trainings für Deine persönliche Weiterentwicklung





Deine Aufgaben

Du bist für die Neuakquise strategischer Partner und Investoren zuständig

Du entwickelst den vorhandenen Businessplan bzw. das Pitchdeck weiter

Mittels Marktanalyse identifizierst Du weiterer Potenziale und strategische Chancen um die Expansion von SmartFlix voranzutreiben

Du erstellst regelmäßige Berichte und Präsentation vor Investoren und nimmst an Pitchveranstaltungen im Investoren Umfeld teil





Dein Profil

Du hast eine abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- oder Ingenieurwissenschaften

Du hast 3+ Jahre Berufserfahrung in einer Wachstums-/Expansionsfunktion optimalerweise im Umfeld der Prop-Tech-, IoT- oder Energiebranche sowie Start-up Finanzierung

Du denkst unternehmerisch, analytisch und deine Arbeitsweise ist geprägt von hohem Engagement und Hands-on-Mentalität

Du trittst verhandlungssicher auf und verfügst über sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

Deutsch und Englisch beherrschst du fließend



INTERESSIERT?

Dann schick uns einfach Deine E-Mail-Bewerbung.

Du hast noch Fragen? Astrid Baßler beantwortet sie Dir gerne.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!