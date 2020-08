Teamlead (m/w/d) - SEO bei sofatutor GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin September 2020

Über uns

sofatutor bietet mit über 10.000 Lernvideos und 40.000 interaktiven Übungen die Möglichkeit digital und flexibel im eigenen Tempo zu lernen.

In unserem Online-Marketing Team bist du für den Bereich Suchmaschinenoptimierung verantwortlich und trägst gemeinsam mit deinem Team dazu bei, dass noch mehr potentielle Kunden/-innen auf unser innovatives Produkt aufmerksam werden.





Aufgaben

Deine Hauptaufgabe wird die strategische Weiterentwicklung des Bereichs SEO sein, die das organische Wachstum von sofatutor auf das nächste Level bringen kann. Neben dieser Tätigkeit unterstützt du dein Team auch operativ und kannst dabei Optimierungs- und Verbesserungspotentiale für eure Arbeit ableiten. Als Teamlead implementierst du Stück für Stück neue strategischen Inhalte ins Daily Business und hast gleichzeitig stets das Wohlbefinden und die Weiterentwicklung deiner Teammitglieder im Blick. Zusammengefasst sind deine Aufgaben:

Eigenverantwortliche Strategieentwicklung für On- und Offpage SEO

Identifikation von Optimierungsmaßnahmen sowie Umsetzung relevanter Projekte

Suche nach Wachstumsmöglichkeiten und Etablierung neuer Kanäle im Bereich Organic Growth

Enge Kommunikation und Zusammenarbeit im Team sowie mit diversen anderen interdisziplinären Teams

Teamführung und Entwicklung





Qualifikation

Wir suchen eine/-n Mitarbeiter/-in, der/die mit strategischem Weitblick daran arbeitet, die Position von sofatutor in der organischen Suche weiter zu verbessern. Wenn du bereits Erfahrung in der Teamführung gesammelt hast und neben deiner Managementfunktion auch gleichzeitig operativ arbeiten möchtest, bist du das fehlende Puzzleteil für unser tolles Organic-Growth-Team. Folgendes bringst du außerdem mit:

Expertenwissen in allen SEO-Disziplinen – Onpage, Offpage & Technical

Sehr gute analytische Fähigkeiten und datengetriebene Arbeitsweise

Nachweisbare Erfolge im Bereich Linkbuilding und Outreach

Erfahrung in der Führung eines eigenes Teams

Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und verhandlungssichere Englischkenntnisse





Benefits

Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite und lassen dich die Fäden an der Stelle aufnehmen, an der wir aktuell stehen. Dazu gehört für uns eine transparente Arbeitsweise, Einblick in die Projekte der anderen Teams und regelmäßiges Feedback. Das sind weitere Benefits bei uns:

Kurze und effiziente Entscheidungswege, die uns ermöglichen, agil auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Regelmäßige Feedbackgespräche für deine persönliche Weiterentwicklung und die Möglichkeit für Weiterbildung

Flexible Arbeitszeiten und sehr gute Voraussetzungen für Home Office und ortsunabhängiges Arbeiten

Sportkurse mit professionellen Fitnesscoaches und besondere Teamevents – auch online

