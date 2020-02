Account Manager (m/w/d)- German Market bei Ageras GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Februar 2020

Beschreibung

Seit 7 Jahren verbindet Ageras Kunden mit Buchhaltern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Deutschland, und den USA. Unsere Erfolgsgeschichte begann in Kopenhagen und letztes Jahr haben wir unsere ersten lokalen Büros in Amsterdam undin Müncheneröffnet!

Möchtest Du an dieser aufregenden Reise teilnehmen und zum Wachstum und Erfolg von Ageras in Deutschland beitragen? Gute Nachrichten: Wir suchen noch motivierte und talentierte Account Manager.





Was ist ein Account Manager

Unsere Account Manager bauen langfristige Kooperationen zu unseren Partnern (Buchhaltern, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfer) in Deutschland auf. Als Account Manager ist es Deine Aufgabe, Partner zu akquirieren, diese in unser umfassendes, professionelles Netzwerk aufzunehmen, und diese Partnerschaften sorgfältig zu pflegen.

Du führst Buchhalter, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in unseren Service ein, organisierst und führst Beratungstermine, Präsentationen und Bedarfsanalysen durch bei existierenden Partnern sowie potentiellen Partnern und schliesst erfolgreiche Kooperationen. Auf diese Weise hast Du die volle Verantwortung für dein Partnerportfolio.

Die Rolle erfordert persönliches Engagement, Leidenschaft für den Vertrieb, die Bereitschaft mit unserem Unternehmen zu wachsen, und Du solltest in der Lage sein, unser Geschäft in Deutschland auszubauen, indem Du erfolgreiche Partnerschaften aufbaust und pflegst.







Deine Aufgabenfelder



Du bist der feste Ansprechpartner unserer Partner, mit denen Du durch Telefongespräche und persönliche Gespräche Vertrauensbeziehungen knüpfst

Du akquirierst potenzielle Partner und zeigst ihnen voller Begeisterung, wie unsere Dienstleistungen zu dem Erfolg der Partner beitragen können.

Nach Abschluss einer Vereinbarung bleibst Du mit dem Partner in Kontakt, um Zufriedenheit und Erfolg zu gewährleisten und identifizierst Up-selling Möglichkeiten.

Du schlägst Maßnahmen zur Verbesserung der Vertriebsleistung und zur Ermittlung von Wachstumschancen vor.

Du reagierst umgehend auf Fragen und Beschwerden von Partnern, um Lösungen zu finden und langfristige Zufriedenheit sicherzustellen.

Du befolgst und erreichst individuelle Verkaufsziele.





Anforderungen

Du arbeitest derzeit als Account Manager oder in einer ähnlichen Position, bist aber auf der Suche nach neuen Herausforderungen und möchtest mit uns den deutschen Markt aufbauen? Wenn Du dich in der nachfolgenden Beschreibung wiedererkennst, nehmen wir Dich gerne mit an Bord:

Du sprichst fließend Deutsch, kannst Dich aber auch leicht auf Englisch ausdrücken.

Du hast mindestens 1 Jahr Erfahrung im Vertrieb oder Account Management.

Bei Verhandlungen bist Du zielorientiert und verhandlungssicher.

Telefonischer Kontakt und auch der persönliche Kontakt zu unseren Bestandskunden und Interessenten macht Dir Spaß.

Du strahlst Selbstvertrauen aus.

Du arbeitest gerne im Team und bist generell ein kontaktfreudiger Mensch.

Arbeiten unter Druck schreckt Dich nicht ab, denn Du liebst Herausforderungen und ehrgeizige Ziele.





Benefits

Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben, denn motivierte Agerians führen zu zufriedenen Partnern und Kunden. Wir tun das bestmögliche, um sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter motiviert und glücklich zur Arbeit kommen und inspiriert und erfolgreich sind von der Arbeit in unserem dynamischen, internationalen Arbeitsumfeld. Ageras ist ein junges, schnell wachsendes Unternehmen mit ambitionierten, passionierten Mitarbeitern und gemeinsam glauben wir daran, große Erfolge erzielen zu können und den Deutschen Markt weiter ausbauen zu können.





Interesse geweckt?

Jetzt wo wir Dein Interesse geweckt haben ist es Deine Aufgabe, unser Interesse zu wecken. Bitte schicke uns Deinen englischen Lebenslauf und ein einseitiges Anschreiben, in dem Du Deine Qualifikationen für den Job offen legst. Alle Bewerbungen werden stetig evaluiert und Du wirst innerhalb von 4 Wochen von uns hören.

Für Fragen steht Dir HR Consultant Imke Wieboldt unter folgender Nummer jederzeit gerne zur Verfügung: +45 31 79 17 15.





Über Ageras

Wir werden durch unsere Vision vorangetrieben, in dem Markt der Steuerberatung und Buchhaltung Transparenz zu schaffen. Wir sind davon überzeugt, dass alle Parteien davon profitieren. Kurz gesagt: Ageras hilft beiden Seiten dabei den optimalen Zusammenarbeitspartner zu finden. Wir sind ein ehrgeiziges, junges und schnelllebiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Kopenhagen. Nach 7 Jahren werden wir von einem der größten Private Equity Fonds, Investcorp, finanziell unterstützt und sind in Dänemark, Schweden, Norwegen, den Niederlanden, Deutschland und den USA aktiv.