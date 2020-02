Head of Sales (m/w/d) bei tickaroo GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Das Team-Tickaroo in Regensburg sucht Dich als Head of Sales

Als "Head of Sales" bist Du der Architekt für die Tickaroo-Salesprozesse und planst die Sales-Strategie mit Blick auf unsere Umsatzziele. Du steuerst das Sales- und Marketing-Team und pflegst den Kontakt und Austausch zu unseren Kunden und Partnern. Du identifizierst Entscheider und positionierst die Tickaroo Value Proposition auf den relevanten Märkten.

Für die Produktentwicklung bist Du wichtiger Ansprechpartner und gibst relevante Branchenentwicklungen an die Entwicklungsteams weiter. Du unterstützt uns bei der Expansion unserer SaaS-Produkte und der Digital Media Services im DACH-Markt sowie in Europa, den USA und Asien. Du lernst die Produkte und ihre Stärken kennen und entwickelst Taktiken, um sie in neuen Märkten erfolgreich zu positionieren.

Du arbeitest eng mit den Schnittstellen im Controlling, Produktentwicklung und der strategischen Unternehmensführung zusammen.



Software von Tickaroo steht für User Experience, Digital Excellence, Performance und Skalierung. Unterstütze uns dabei auch künftig und langfristig unsere Partner und Kunden von unseren Produkten zu überzeugen!







Über Tickaroo

Wir bei Tickaroo arbeiten in einem 30-köpfigen Team zusammen und stellen innovative SaaS-Lösungen für die Branchen Sport und News zur Verfügung. Wir statten Profi-Reporter aus dem News- und Event-Bereich sowie der Sportberichterstattung mit moderner Live-Content-Technologie aus. Die Tickaroo GmbH wurde 2011 in Regensburg gegründet. Inzwischen sind wir laut kress pro unter den wichtigsten Spezialagenturen in Deutschland. Neben drei SaaS-Produkten bieten wir auch Software-Dienstleistungen im Geschäftsbereich Digital Media Services an. Zu unseren Kunden und Partnern gehören u.a. Der Spiegel, das kicker-Sportmagazin, Madsack Online und Red Bull Media House.





Was Du idealerweise mitbringst

Du hast einen Studienabschluss in einem betriebswirtschaftlichen Fach oder in Wirtschaftsinformatik

Du hast bereits mindestens 7-jährige Erfahrung im Vertrieb von Software-Produkten

Du hast exzellente Kenntnisse im Bereich digitale Vertriebsstrategien

"Talent wins games but teamwork and intelligence wins championships" – das Zitat von Michael Jordan klingt nach Deinem Mantra

Du bist ein Planungsgenie

Du beschäftigst Dich täglich mit neuen Technologien und überlegst, wie diese sinnvoll eingesetzt werden können

Du gehst gerne auf Menschen zu und bist ein guter Beobachter

Ohne Herausforderung langweilst Du Dich schnell

Unternehmerisches Denken macht Dir Spass, Du möchtest Verantwortung übernehmen

Du bist ein Teamplayer

Du verstehst komplexe Zusammenhänge und kannst Lösungsansätze erarbeiten, formulieren und umsetzen

Du bist als Führungskraft mehr der Typ "Enabler" als der Typ "Commander"

Du lernst schnell und das ständig

Du bist ein Multitalent und hast gerne mehrere Bälle in der Luft

Du kennst Dich mit internationalen Märkten aus

Du hast die Eigenschaft Deine Ziele klar zu verfolgen

Erfolg macht Dich glücklich – in Niederlagen siehst Du Deine Herausforderung

Sport, News und Medien – in diesen Bereichen bist Du Zuhause

Für Dich ist es kein Problem oft auf Geschäftsreise zu sein







Deine Aufgaben



Du setzt die Salesziele um, überwachst diese und gibst Empfehlungen für die strategischen Unternehmensziele

Du planst die Verkaufsprozesse der Produkte für nationale und internationale Märkte

Du planst und managst den Verkaufsprozess für die Sales-Teams

Du bist Ansprechpartner für Kunden und Partner

Du planst und kontrollierst den Forecast der Salesplanung

Du führst die Marketing- und Sales-Mitarbeiter

Du organisierst Vertragsangelegenheiten

Du reichst Anforderungen und Informationen an Marketing, Produktmanagement, COO und Controlling weiter







Was wir Dir bieten

Eine neue Herausforderung in einem jungen, wachsenden Unternehmen

Die Möglichkeit ein wichtiger und direkter Bestandteil des Unternehmenserfolgs zu werden

Zusammenarbeit mit spannenden internationalen Playern aus der News- und Sport-Branche

Arbeiten in einem offenen, internationalen, überschaubaren und lösungsorientierten Team

Die Möglichkeit Deine Ideen und Dein Potenzial auf kurzen und direkten Kommunikationswegen unmittelbar umzusetzen

Arbeit mit innovativen Technologien im Bereich Web-Applications jeder Art (Mobile, Web, TV, Voice, Video, Mixed Reality)

Arbeit an innovativen Cutting-Edge Projekten in einer bezahlbaren Stadt mit zwei internationalen Flughäfen (München und Nürnberg jeweils 1 Stunde entfernt) in der Mitte Europas

Eine neues Homebase-Office im historischen Schloss







Wenn Du der neue Tickaroo Head of Sales bist, bewirb Dich jetzt hier mit Referenzen!