Marktleiter (m/w/d) bei HRA JobAgent GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin April 2020

Werden Sie Unternehmer!

Edeka NP ist ein vollwertiges Mitglied der Edeka-Familie. Somit genießen unsere Kunden das gewohnte Edeka-Sortiment und die Freundlichkeit unserer Mitarbeiter. Unser vertrauensvolles und wertschätzendes Arbeitsklima spiegelt sich in der Zufriedenheit unser Mitarbeiter wider, mit denen wir gerne langfristig zusammenarbeiten. Wir lieben Lebensmittel und unsere Mitarbeiter.

Werden Sie Teil unserer Großfamilie und starten Sie bei uns durch als Marktleiter (m/w/d).

In Ihrem Markt haben Sie deutlich freiere Gestaltungsmöglichkeiten als in anderen Unternehmen. Wir unterstützen Sie mit einer modernen Ausstattung, die Ihnen die tägliche Arbeit in Ihrer Filiale wesentlich erleichtert.

Nach drei Jahren haben Sie die Möglichkeit die Filiale als Franchise-Partner zu übernehmen.

Der „Unternehmer vor Ort“ ist nicht nur eine Floskel, sondern gelebte Praxis!





Zu Ihren Aufgaben gehören



Sie führen selbstständig Ihren Markt und steuern die Arbeitsabläufe, so verbessern Sie stetig die Wirtschaftlichkeit Ihrer Filiale

Sie übernehmen die Personalverantwortung und sind ein Motivierendes Vorbild für Ihre Mitarbeiter

Mit Kreativität und dem Auge fürs Detail präsentieren Sie ein ansprechendes Warensortiment

Sie tragen mit Ihren Ideen aktiv zur Gestaltung des Sortiments bei und realisieren Werbe- und Verkaufsmaßnahmen

Sie fördern regionale Produkte und Lieferanten, die Ihr Marktsortiment bereichern

Eigenständiges Beauftragen von Werbemitteln im vorgegebenen Budgetrahmen

Besondere Entwicklungen oder Ideen von Ihnen zur Sortiments- und Ladengestaltung, werden als Vorschläge ins Unternehmen getragen

Sie können Ihre Arbeitszeiten flexibel unter Berücksichtigung der Öffnungszeiten einteilen





Das bringen Sie mit

Sie haben ein ausgeprägtes unternehmerisches Denken

Sie sind ein Organisationstalent

Begeisterung für Lebensmittel und Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern

Mit Ihrer Persönlichkeit können Sie Ihre Mitarbeiter motivieren und besitzen Teamgeist

Den Mut und den Willen eine Edeka NP Filiale eigenverantwortlich sowie erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln

Eine abgeschlossene Ausbildung oder Erfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel sind von Vorteil





Das haben wir zu bieten

Echte Aufstiegschancen und Qualifizierungsmöglichkeiten innerhalb der ganzen „Edeka-Familie“

Individuelle Einarbeitung mit einem Paten, der Ihnen den Einstieg in die Edeka-Welt erleichtert

Großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten mit einer sehr breiten Auswahl Schulungen, wodurch Sie sich fachlich und persönlich in Ihrem individuellen Tempo weiterbilden können

Benefits wie 10% Rabatt auf Nonfood, Jubiläumszahlungen, Gutscheine für Gesundheitsmanagement und freie Getränke

Firmenevents (Konzerte, Sommerpartys, Firmenläufe etc.), bei denen Sie Ihre Kollegen und Mitarbeiter auch privat besser kennen lernen

Wenn Sie Lebensmittel und den Umgang mit Menschen genauso lieben wie wir, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bei uns.