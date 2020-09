Customer Care Agent (m/w/d) bei Sonova Marketing GmbH

Frühestmöglicher Eintrittstermin Oktober 2020

Über uns

Du stehst auf gute Soundqualität und besten Klang bei Deinem neusten Podcast oder Track von Drake? Wir sowie viele Millionen andere Menschen auch.

Das Thema Hörverlust ist relevant für alle Generationen! Wenn es um Menschen mit Hörminderung geht, sind wir bei der Sonova Retail Deutschland - mit unseren bundesweit vertretenen Marken Vitakustik und GEERS - die Experten. Unser Ziel ist es, dass nicht nur Deine Großeltern Dich wieder hören können, sondern eine Welt zu schaffen, in der jeder Mensch die Freude des Hörens und damit ein Leben ohne Einschränkungen genießen kann.

An unserem Berliner Standort haben wir ein Start-up aufgebaut, in dem wir unsere etablierten Marken noch stärker in die Online-Welt heben wollen, um vor allem jüngere Zielgruppen als D2C-Brand anzusprechen und einen nahtlos guten Service anbieten zu können.

Eingebettet in einen Konzern, mit unabhängigen Entscheidungsstrukturen suchen wir jetzt nach Dir, um gemeinsam in einem internationalen Team im Herzen von Berlin durchzustarten.





Aufgaben

Qualifikation

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im kaufmännischen Bereich; idealerweise hast Du bereits Erfahrung in der telefonischen Kundenbetreuung und Spaß am Telefonieren

Du verfügst über eine hohen Kundenserviceanspruch bei telefonischen sowie schriftlichen Kundenanfragen

Deine Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind auf muttersprachlichem Niveau

Deine Stärken sind Kommunikationsfähigkeit, Empathie und lässt Dich nicht durch verschiedene Software aus der Ruhe bringen

Du bist ein verlässlicher Team-Player und arbeitest dabei eigenverantwortlich und lösungsorientiert





Benefits

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Flexible Arbeitsgestaltung

Mitarbeiterrabatte für Fitnessstudios und viele andere Unternehmen

Umfangreiche Einarbeitung sowie regelmäßige bedarfsorientierte Schulungen

Ergreif die Möglichkeit, früh bei uns einzusteigen und gemeinsam mit uns unsere Teamstrukturen -und Prozesse sowie Teamkultur aktiv mitzugestalten und zu optimieren

Erhalte ein kompetitives Vergütungspaket

Spätestens unser Bürohund Henry stellt sicher, dass Dein Tag garantiert gut wird ;)





Gib mit uns zusammen den Ton an und bewirb Dich jetzt. Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

Sonova ist ein Arbeitgeber der Chancengleichheit und ermutigt Bewerberinnen und Bewerber jeder nationalen Herkunft, jeden Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung, jedes religiösen Hintergrunds, jeder geschlechtlichen Identität und Personen mit Behinderungen..