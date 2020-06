Team Lead Sales Development (m/w/d) - Germany bei Spendesk

Frühestmöglicher Eintrittstermin Juli 2020

Wer sind wir?

Wir sind Spendesk, eine FinTech SaaS-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Bezahlen am Arbeitsplatz so einfach wie möglich zu machen. Wir haben unser HQ in Paris, betreuen aber großartige Teams in ganz Europa und der Welt. Wir glauben, dass es einen besseren Weg gibt, die Teamausgaben zu verwalten, und wir bauen ein Tool, um genau das zu erreichen. Mit Spendesk können Mitarbeiter jederzeit ganz einfach für das bezahlen, was sie brauchen, ohne mehr Arbeit für das Finanzteam zu schaffen.

Spendesk wurde im Juni 2016 von eFounders, einem Startup-Studio in Paris, gegründet. Wefox, Flixbus, Personio und Onefootball gehörten zu unseren ersten deutschen Kunden – inzwischen bedienen wir mehr als 1500 schnell wachsende Unternehmen bedienen.

Wir hatten drei Finanzierungsrunden bisher: Unsere 8-Millionen-Euro Series A kam von europäischen Business Angels und VCs, nur zwölf Monate nach unserer ersten Seed Finanzierung über zwei Millionen Euro – und nun haben wir eine Series B über 35 Millionen Euro mit Index Ventures abgeschlossen.

Als Team werden wir von unseren Werten und unserem Fokus auf großes Wachstum angetrieben. Wir sind eine ehrgeizige, internationale Gruppe mit sympathischen Menschen mit 15 verschiedenen Nationalitäten. Wir sind fest davon überzeugt, dass Menschen ihren Job am besten machen, wenn sie genug Freiheit haben, um kreativ zu sein und zu wachsen. Groß Denken, eine positive Einstellung haben und volle Eigenverantwortung übernehmen – das sind die drei Eigenschaften, die unser Team prägen.

Unser Team wächst schnell. Join the adventure!

Unsere Teamwerte

Wir sind alle Eigentümer - Jeder Mitarbeiter kann die Richtung des Unternehmens beeinflussen.

Mut - und keine Angst vor dem Scheitern - Nur wer bereit ist, Risiken einzugehen, kann ehrgeizige Ziele erreichen.

Seien Sie vertrauenswürdig und bescheiden

Ergreifen Sie die Initiative auf der Suche nach neuen Möglichkeiten

Immer alles geben

Positivität

Als Teamleiter, Verkaufsentwicklung, werden Sie eine führende Rolle bei der Beschleunigung des Umsatzwachstums von Spendesk in der DACH-Region spielen. Wir suchen einen unternehmerischen Vertriebsprofi für unser Berliner Team, der mit Leidenschaft das schnelle Wachstum der Lead-Generierung durch Outbound-Prospektion vorantreibt. Dies ist eine Chance, Ihr Team mit einem Best-in-Class-Produkt in einem boomenden Markt in einem erstaunlichen Umfang zu formen. Sie arbeiten eng mit dem EMEA Sales Development Team und dem Country Manager für Deutschland zusammen.





Ihr Auftrag:

Personen : Tragen Sie zur Einstellung bei & bauen Sie ein erfolgreiches BDR-Team auf Verantwortlich für die Aufstockung der Neueinstellungen Verantwortlich für die kontinuierliche Schulung & Entwicklung des Teams Hand in Hand mit dem Teamleiter, Verkaufsförderung & Exzellenz (Erstellung eines individuellen Entwicklungsplans zur Verbesserung der Stärken) Garant der Arbeitsethik/Kultur, des Wohlbefindens und der Erhaltung des Teams

:

Leistung : Konstantes Erreichen der monatlichen & vierteljährlichen Teamziele Verantwortlich für die Leistung & Homogenität der Teamleistung Verantwortlich für wöchentliche Routinen & Betriebsabläufe Beteiligen Sie sich an den Verkaufsbemühungen, indem Sie mit dem Team an den Anrufen teilnehmen und mit dem Team jagen (hands on). Taktische Pläne (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich) erstellen, umsetzen & überwachen , um das Aktivitäts- oder Leistungsziel zu erreichen Verantwortlich für pünktliche & genaue Berichterstattung des Teams Aktivität & Leistung

:

Geschäft & Markt Unterstützung der Mannschaft beim Pitching von Aussichten Verantwortlich sein für einen kontinuierlichen Prozess, Werkzeuge und Materialien Seien Sie die Augen und Ohren des Spendesk auf dem Markt - geben Sie wertvolles Feedback an das Produktteam, das Marketingteam und das Führungsteam

Anforderungen: Muttersprache in Deutsch & professionelles Niveau in Englisch 3-4+ Jahre Vertriebserfahrung in einer wachstumsstarken Software- oder Saas-Umgebung, die auf KMUs oder mittelständische Unternehmen ausgerichtet ist 1-2 Jahre Erfahrung in der Leitung eines Beauftragten für Geschäftsentwicklung oder Erfahrung im Coaching Outbound Verkaufskompetenz & Erfahrung beim Aufbau einer Pipeline durch Outbound Datengesteuert & prozessorientiert Umfassende Kenntnisse im Umgang mit Outreach-Tools (Salesloft, Outreached oder ähnlich) und Salesforce Starke Fähigkeit, Teams zu coachen, zu motivieren und zu höheren Leistungsstandards und zum Erreichen von Zielen zu bringen Nachgewiesene Erfolgsbilanz der nachhaltigen Zielerreichung

Gründe für die Bewerbung! PS: Hoffentlich lieben Sie Paris, Ihre Einschiffung findet in unserem französischen Hauptquartier statt!